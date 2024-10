A- A+

Agreste Caruaru: colisão entre moto e carro mata motociclista no km 135 da BR-232 Acidente ocorreu no km 135 da via, na tarde dessa terça-feira (8)

O condutor de uma motocicleta morreu após colisão em um carro de passeio na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada, o acidente ocorreu no km 135 da via, na tarde dessa terça-feira (8).



A suspeita, de acordo com a corporação, é que o sinistro de trânsito ocorreu no momento em que moto estava cruzando a pista para acessar uma abertura no canteiro central da via.

Acidente ocorreu no km 135 da via, na tarde dessa terça-feira (8) | Foto: PRF/Divulgação

O condutor da motocicleta, que não teve o nome e idade divulgados, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o motorista do carro não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.



O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

