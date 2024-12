Caruaru: dois homens foram presos após serem flagrados carregando objetos da Caixa Econômica Federal

A- A+

Dois suspeitos foram autuados em flagrante pela Polícia Federal na manhã da última quinta-feira (5), no bairro Maurício de Nassau, no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ao serem flagrados carregando objetos furtados da Caixa Econômica Federal.

Os dois homens, de 21 e 18 anos, possuíam antecedentes criminais por desacato, furto e posse de droga para consumo.

As prisões aconteceram por volta das 3h30, quando Guarda Civis Municipais estavam realizando o patrulhamento de rotina. Os suspeitos resistiram à abordagem e, posteriormente, foram contidos e algemados. Após a contenção dos suspeitos, os guardas verificaram os objetos e constataram o arrombamento na agência da Caixa.

Os dois homens foram presos em flagrante e, em seguida, encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Caruaru. Eles foram autuados em flagrante pelo crime contido no artigo 155, § 4º, IV, I, § 1°, I, IV do Código Penal (furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo em concurso com uma ou mais pessoas) e, caso sejam condenados, poderão pegar penas que variam de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa.

Durante o interrogatório, os suspeitos afirmaram que um terceiro homem foi o responsável pelo arrombamento da agência, mas conseguiu fugir. Os homens já passaram por audiência de custódia e devem responder ao processo em liberdade.

