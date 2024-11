A- A+

Zona Norte Casa Astral Celebra as Artesãs de Pernambuco neste sábado (16) O evento traz Mazuca do Quilombo Sambaquim, Mamulengo, Circo e Gastronomia para a rua Joaquim Xavier de Andrade, no Poço da Panela, Zona Norte do Recife

A Casa Astral, localizada na rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, celebra, neste sábado (16), as artesãs de Pernambuco com programação gratuita que contará com Mazuca do Quilombo Sambaquim, Mamulengo, Circo e Gastronomia.



O evento traz a força e a energia do Mazuca do Quilombo Sambaquim, grupo de mulheres de Cupira, além do Grupo Flor do Mulungu, que animará o público com sua tradicional arte de Mamulengo.

Feirinha Astralize

A festa conta com apresentações de circo, uma deliciosa feira gastronômica e a tão esperada Feirinha Astralize, com mais de 30 artesãs de Recife, Cupira e Glória do Goitá, valorizando a cultura local dentro de cada peça.



A celebração acontece a partir das 14h. O projeto Feira Astralize promove um intercâmbio cultural entre as artesãs do Recife, Zona da Mata e Agreste, com apoio da Secretaria Estadual de Cultura, por meio do Funcultura, e realização do Instituto Casa Astral, com produção de Marilia Vilas Boas.



A proposta é reunir artistas e público para conectar pessoas e celebrar a cultura popular e promover uma verdadeira transformação social. Por meio de espaços de diálogo e troca de saberes, o projeto busca fortalecer a identidade das comunidades envolvidas, enquanto fomenta o desenvolvimento local e impulsiona o protagonismo feminino nas artes e no artesanato.

