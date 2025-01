A- A+

Recife Caso Betinho: Justiça agenda audiência de instrução do suspeito de matar professor em 2015 Audiência será realizada no dia 14 de maio, às 9h15, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) marcou a audiência de instrução do suspeito de matar o professor José Bernardino da Silva Filho, o Betinho, de 49 anos.

O réu é Raphael Gouveia Thorpe, namorado da vítima na época do crime, que ocorreu há quase 10 anos, em maio de 2015, no Edifício Módulo, localizado no bairro da Boa Vista, área central da Capital pernambucana.

Segundo o TJPE, a audiência será realizada no dia 14 de maio, às 9h15, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, na área central do Recife. Na ocasião, estão previstos depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa.

Histórico do caso

José Bernardino da Silva Filho, o Betinho, foi encontrado morto em 16 de maio de 2015, em um apartamento no Edifício Módulo, na área central do Recife. O namorado e dois estudantes da vítima foram inicialmente investigados.



O inquérito sobre a morte de Betinho foi reaberto pela Justiça em 2019, quando ocorreu a absolvição dos alunos. Na época, uma perícia do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) relatou que encontrou impressões digitais dos alunos na cena do crime.

Entretanto, novas perícias foram realizadas e constataram que ambos não tinham participação na ação.

Em novembro de 2024, o inquérito investigativo da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) indicou Raphael Gouveia Thorpe como o autor do homicídio.



O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) analisou as provas e decidiu denunciar Raphael por homicídio duplamente qualificado.



Na denúncia, a promotora afirmou que Raphael matou Betinho com pancadas na cabeça, usando um ferro de passar roupas.



O autor teria usado, ainda, o cabo de energia do eletrodoméstico para estrangulá-lo.

Veja também