Recife: motociclista morre após acessar contramão, colidir em ônibus e ser arremessado no Jordão

Um motorista de 25 anos morreu após perder o controle, entrar na contramão da pista e colidir frontalmente com um ônibus no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife.



O acidente, envolvendo um coletivo da linha 144 - UR-04/TI Tancredo Neves, aconteceu nessa terça-feira (28), na avenida Maria Irene, e foi registrado por uma câmera de segurança.



Nas imagens, o motociclista tenta ultrapassar outra moto, passa por um quebra-mola, perde o controle, acessa a contramão e colide com o ônibus.



Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o outro lado da pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local, mas já encontrou a vítima, que não teve o nome divulgado, sem vida.



Por meio de nota, a empresa Metropolitana, envolvida no sinistro, informou que o fato ocorreu quando o motociclista, "após uma manobra perigosa", avançou pela contramão e colidiu com a parte frontal do ônibus.

"O motorista do coletivo acionou o Samu e uma equipe da empresa foi destinada para acompanhar o caso. A Empresa Metropolitana se solidariza com os parentes e amigos da vítima e informa que colaborará com as investigações das autoridades competentes", destacou a empresa.

O acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na Delegacia do Jordão. "As diligências estão em andamento para apurar todos os fatos", afirmou a Polícia Civil de Pernambuco.

