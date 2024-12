A- A+

MODA SUSTENTÁVEL CCBA realiza evento sobre moda e sustentabilidade nesta terça-feira (10), no Recife Evento irá discutir os impactos da indústria da moda no meio ambiente

O Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA) irá realizar o KULTURFORUM, um debate sobre moda e sustentabilidade na próxima terça-feira (10), a partir das 18h30.

O evento, aberto ao público, será realizado no próprio CCBA, localizado na rua do Sossego, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O evento reunirá profissionais da área e professoras de moda e design da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) para discutir formas de atrelar o desenvolvimento sustentável à moda.

Entre as participantes estão Natália Borges, designer e docente embaixadora do Movimento Fashion Revolution; Cecília Pessôa, doutora e mestra em Design pela UFPE; Maria Alice Rocha, professora de Ciências do Consumo na UFRPE; Tatiana Leite, professora de Design da UFPE/Centro do Agreste; Jaqueline de Melo, professora no Departamento de Ciências do Consumo na UFRPE, e Isabella Morais, docente embaixadora do Movimento Fashion Revolution. Após as falas das convidadas, será aberto um debate.

A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, ficando atrás apenas da indústria petrolífera, segundo a organização Global Fashion Agenda. O setor de tingimento têxtil é um dos maiores poluentes de fontes de água.

Por ano, a indústria da moda gera cerca de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos, segundo o estudo “Pulse of the fashion industry”, publicado pelo Boston Consulting Group (BCG). A média de consumo de roupas por pessoa é 60% maior que há 15 anos.

Diante deste cenário, é necessário repensar os modos de consumo e de produção, dando espaço para uma moda mais sustentável.

Curso profissionalizante

O CCBA também está realizando o curso “Costura & Upcycling”, em parceria com a Urd Atelier e a Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife.

O curso, ministrado por Natália Borges, atende 10 mulheres moradoras de comunidades periféricas de Recife no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida.

O curso utiliza materiais em desuso para criar novos produtos, praticando o upcycling. Durante as aulas, são abordados temas como sustentabilidade, economia circular, responsabilidade socioambiental, economia solidária, impactos da indústria da moda ao meio ambiente e a Agenda 2030.

Serviço:

KULTURFORUM: Moda e Sustentabilidade

Data: 10 de dezembro (terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA), rua do Sossego, 364, Boa Vista, Recife, Pernambuco

Veja também

conflito Israel nega ter bombardeado hospital Kamal Adwan no norte de Gaza