PREMIAÇÃO Centro Sabiá, de Pernambuco, recebe prêmio do Pacto Pela Fome em São Paulo A cerimônia de premiação celebrou iniciativas de combate à fome, segurança alimentar e redução do desperdício de alimentos

Nessa terça-feira (3), a iniciativa pernambucana Centro Sabiá foi agraciada com o Prêmio Pacto Contra a Fome, que aconteceu no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

A premiação reconhece a trajetória da organização no combate à fome, com destaque para as iniciativas inovadoras desenvolvidas no Semiárido brasileiro, como o Reúso de Águas Cinzas e Sistemas Agroflorestais, com atenção especial ao protagonismo das mulheres.

A cerimônia de premiação ocorreu na manhã da terça-feira (3) e celebrou iniciativas de combate à fome, segurança alimentar e redução do desperdício de alimentos. O Centro Sabiá foi o vencedor na categoria “Segurança Alimentar”.

A premiação é fruto de uma parceria entre a Coalizão Pacto Contra a Fome, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), e vai além de um simples troféu, representando o reconhecimento do esforço e da luta por um mundo mais justo e sustentável.

Representando o Centro Sabiá, a coordenadora-geral do projeto, Maria Cristina Aureliano, e o coordenador de Mobilização Social, Carlos Magno Morais, estiveram presentes na cerimônia de premiação.

Segundo Carlos, o prêmio destaca a trajetória do Centro Sabiá na luta contra a fome. A organização surgiu com o claro objetivo de combater a fome e, até hoje, mantém vivo esse sonho. “O prêmio representa o reconhecimento desse compromisso e da dedicação do Centro Sabiá ao longo de sua história”. disse Carlos.

Centro Sabiá

Fundado em 1993, o Centro Sabiá é uma organização não governamental com sede em Recife, que, ao longo de suas três décadas de atuação, já impactou mais de 15 mil famílias agricultoras. Seus projetos visam à promoção da agricultura familiar, com ênfase na produção agroecológica e na segurança alimentar, além de ações de enfrentamento à violência doméstica e fortalecimento do protagonismo das juventudes.

Entre suas conquistas mais significativas, destaca-se a criação da primeira feira agroecológica do estado de Pernambuco, a construção de cisternas no Semiárido brasileiro, e a distribuição de mais de 150 toneladas de alimentos da agricultura familiar durante a pandemia de Covid-19, para as famílias em situação de vulnerabilidade.

O Centro Sabiá segue firme em sua missão, com o compromisso de continuar acreditando em um futuro cada vez mais justo e sustentável para todos.



