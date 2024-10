A- A+

PERIGO Chroming": após "desafio do desodorante", a nova preocupação do TikTok em relação à saúde dos jovens Segundo estudo realizado por um hospital infantil, cerca de 40% dos criadores desse tipo de vídeo são menores de idade

Após o “desafio do desodorante” em que jovens apostam quem consegue inalar grandes quantidades do produto químico por menor tempo, a rede de vídeos rápidos TikTok agora está com uma nova trend entre os jovens. Chamada de “chroming” ou huffing, consiste em inalar vapores tóxicos de itens domésticos.

Além de desodorantes aerossóis, também há esmaltes de unhas, marcadores permanentes, tinta metálica, sprays de limpeza de computador, limpador de carburador, solventes de tinta, gasolina e spray de cabelo.

Algo que todos esses inalantes têm em comum é que são fáceis de acessar. A maioria das casas está cheia de produtos de limpeza e outros produtos químicos que podem ser usados dessa forma.

A substância inalada é levada pelas vias respiratórias aos pulmões, órgãos extremamente vascularizados que, com facilidade, acaba caindo na corrente sanguínea e chega ao coração, provocando uma arritmia cardíaca. O coração deixa de bombear corretamente sangue para o corpo e acaba perdendo totalmente a função em pouco tempo levando a uma parada cardíaca e óbito em poucos minutos.

Por conter em sua fabricação substâncias químicas antissépticas, que reduzem odores, incluindo ácido clorídrico, e outras substâncias tóxicas, o produto ainda pode queimar e deteriorar veias importantes dentro do organismo. A pessoa pode sofrer uma reação alérgica severa, como edema de glote, quando a garganta se fecha completamente, comprometendo a entrada e saída do ar causando asfixia.

Um estudo realizado por psquisadores do Cohen's Children's Medical Center, hospital infantil em Nova York, analisou 109 vídeos sobre chroming que ganharam um total de 25 milhões de visualizações no TikTok. Eles coletaram dados sobre os criadores que fizeram os vídeos e sobre o comportamento que os vídeos estavam retratando.

Vale a pena ressaltar que pesquisar o termo "chroming" no TikTok trazia uma mensagem alertando sobre os perigos do abuso de substâncias.

Os itens mais comuns usados para cromagem nesses TikToks foram canetas marcadoras, que apareceram em 31% dos vídeos. Latas de ar comprimido usadas para polvilhar vieram em seguida com 17%, seguidas por esmaltes com 12%. Segundo os pesquisadores, cerca de 40% dos criadores dos vídeos eram menores de idade.

“Nossas descobertas ressaltam a necessidade urgente de maiores esforços de moderação de plataformas de mídia social como o TikTok para interromper a disseminação de conteúdo de chroming. Uma quantidade preocupante de criadores de vídeos era menor de idade, destacando a vulnerabilidade de crianças envolvidas em comportamentos prejudiciais”, disse Keerthi Krishna, assistente de pesquisa no Cohen's Children's Medical Center e primeira autora do estudo.

No início deste ano, a morte de um garoto britânico de 11 anos atraiu muita atenção depois que familiares culparam vídeos de chroming que ele supostamente viu online. Em março de 2023, uma garota de 13 anos de Melbourne, Austrália, morreu após inalar desodorante aerossol, com seus pais novamente citando o chroming. Mas os riscos do chroming foram bem documentados muito antes de se tornar uma moda passageira nas redes sociais.

No Brasil, durante o desafio do desodorante, duas crianças de 10 e 12 anos morreram pós inalar um vidro inteiro do produto.

Segundo especialistas, os efeitos imediatos do chroming são semelhantes também aos de uma intoxicação alcoólica, podendo haver uma mistura de euforia com tontura, falta de coordenação, fala arrastada ou desinibição. Náusea, vômito, problemas cardíacos, convulsões, fraqueza muscular, sonolência ou dificuldade para respirar.

