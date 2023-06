A- A+

METEOROLOGIA Chuva deve continuar esta quinta (15) no Recife e Região Metropolitana, afirma Apac Volume de chuvas deve ser maior no período da manhã

A previsão é de que a ocorrência de chuvas permaneça tanto no Recife, quanto no resto da Região Metropolitana ao longo nesta quinta-feira (15), de acordo com informações da meteorologista Aparecida Fernandes, divulgadas nas redes sociais da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Segundo detalhou a especialista, o volume de água deve ser maior durante o período da manhã, mas um pouco abaixo do registrado ontem (14).



As chuvas dests quinta-feira, inclusive, devem se estender ao longo de toda a semana. “Para esta quinta-feira, a previsão é de chuvas, principalmente no período da manhã. A tendência ao longo da semana é de continuidade de chuvas, mas em uma intensidade menor”, explicou Aparecida - que não deixou claro se o tempo permanecerá o mesmo no final de semana.





Já o gráfico de previsões do tempo apresentado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão federal coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, mostra que no Recife e demais municípios da Região Metropolitana devem amanhecer esta quinta com “muitas nuvens e chuva”, com a temperatura máxima chegando a 27º C e a mínima em 23º C.



Para o período da tarde, segundo o Inmet, a capital pernambucana deve manter esses números e apresentar um cenário “de muitas nuvens e com pancadas de chuva isoladas”. Para a noite, a previsão permanece.

