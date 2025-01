A- A+

Por conta das fortes chuvas que atingem Pernambuco, a BR-408, em São Lourenço da Mata, precisou ser interditada no sentido Recife, na manhã desta terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia está alagada desde a segunda-feira (27). A situação piorou nesta madrugada, com o transbordamento de água para a via. Em imagens enviadas pela corporação, é possível ver um forte congestionamento no sentido Recife.

Ainda segundo a PRF, que está no local prestando apoio aos condutores com equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já foi iniciado o serviço de escoamento da água para liberar a rodovia.



Chuvas em Pernambuco

Alagamento na av. Dr. José Rufino, no bairro da Estância. - Foto: TV Globo/Reprodução

A Apac renovou, na noite de segunda-feira (27), alerta laranja de chuvas, colocando todo o Estado de Pernambuco em estado de atenção.

Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), registrou, nas 24 horas contabilizadas até 7h40 desta terça-feira (28), um total de 80,16 milímetros de chuva. A madrugada foi de chuvas fortes em Pernambuco, com registro de raios e trovões.

A cidade lidera o ranking dos maiores acumulados de chuva no Estado, segundo monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). O total foi registrado na estação do bairro de Jardim Fragoso.

No Recife, no mesmo período, o acumulado chegou a 79,8 mm na estação de Lagoa Encantada. Na capital, também foram registrados diversos pontos de alagamento, como na avenida Dr. José Rufino, no bairro da Estância, na Zona Oeste.

O terceiro lugar onde mais choveu em Pernambuco foi Itapissuma, com 79,49 mm.

De acordo com a agência, as fortes chuvas são causadas pela ação do fenômeno meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que se desloca do oceano por Pernambuco e pela Paraíba.

