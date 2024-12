Comandante do Exército Brasileiro recebe título de Cidadão Pernambucano

A- A+

O Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, vai receber o Título Honorífico de Cidadão Pernambucano em sessão solene realizada nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

A homenagem ao Comandante do Exército foi proposta pelo Presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto. Na propositura, foi reconhecido pelo Legislativo e pelo Governo do Pernambuco, o comprometimento do General Tomás em viabilizar a instalação da Escola de Sargentos do Exército no Estado.

A propositura destaca ainda, o quanto o Comandante do Exército, no início das discussões, se mostrou firme em trazer a instituição para Pernambuco, simbolizando assim a gratidão ao trabalho do General.

Por fim, o Projeto de Resolução que propôs o Título, ratifica o empenho pessoal do General Tomás em dialogar com as autoridades competentes no intuito de construir pontes junto ao Exército Brasileiro, impedindo que problemas ambientais ou uma eventual judicialização prejudicasse a instalação da escola no estado.

Nascido na cidade de São Paulo (SP), o General assumiu o Comando do Exército Brasileiro em 21 de janeiro de 2023. A incorporação às fileiras do Exército se deu em março de 1975, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas (SP), tendo sido declarado aspirante a oficial da Arma de Infantaria em 12 de dezembro de 1981.

A vida militar rendeu ao General um currículo extenso. Além dos Cursos de Formação, de Aperfeiçoamento e de Comando e Estado-Maior, realizou os cursos Básico Paraquedista, Mestre de Salto e Precursor Paraquedista, bem como os Estágios Básico e Avançado de Salto Livre e Comunicação Social.

Entre as diversas missões operacionais desempenhadas, destacam-se o subcomando do Batalhão de Infantaria de Força de Paz do 7° CONTBRAS, no Haiti, e o comando da Força de Pacificação da Operação Arcanjo VI, no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), já como oficial-general.

Comandou também o Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília (DF), o Corpo de Cadetes da AMAN, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a 2ª Subchefia do Comando de Operações Terrestres, em Brasília (DF), a Academia Militar das Agulhas Negras e o Gabinete do Comandante do Exército, em Brasília (DF).

Chefiou ainda o Departamento de Educação e Cultura do Exército, no Rio de Janeiro (RJ), e exerceu a função de Comandante Militar do Sudeste no período de 15 de abril de 2021 a 21 de janeiro de 2023.

