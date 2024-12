A- A+

ANO NOVO Comércio do Recife aposta no Ano Novo e Verão para aquecer vendas; entenda Lojas do Centro e de shoppings da Região Metropolitana funcionarão amanhã (31) e fecham no primeiro dia do ano

O comércio do Recife está otimista com as vendas de fim de ano e a chegada do verão para impulsionar os resultados de 2024. Setores como vestuário, calçados, cosméticos, decoração e eletroeletrônicos esperam um crescimento de 8% a 10% em comparação com o mesmo período de 2023.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas do Centro e dos shoppings da Região Metropolitana funcionarão normalmente no dia 31 de dezembro. Já no 1º de janeiro, apenas os serviços de alimentação e lazer operarão de forma facultativa nos centros comerciais.

Confira abaixo como será o funcionamento de lojas do Centro, de bairros e de shopping centers no Ano Novo (31/12 e 01/01):

Recife

Centro do Recife e bairros - Dias 31/12 - das 8h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas.



Shopping Recife - Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h.



RioMar Recife - Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h.



Shopping Boa Vista - Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 11h às 19h.



Shopping Tacaruna - Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h.



Plaza Shopping - Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas. Funcionamento facultativo de alimentação e lazer.



Shopping ETC - Dia 31/12 - das 9h às 16h e praça de alimentação: das 12h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas e horário facultativo para alimentação das 12h às 18h.



Shopping de Afogados - Dia 31/01 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - Fechado



Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes -Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas e horário facultativo para alimentação e lazer das 12h às 21h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda - Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas e horário facultativo para alimentação e lazer das 12h às 21h.

Paulista

Paulista North Way Shopping - Dia 31/12 – das 9h às 16h. Dia 01/01 - Lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer das 12h às 21h.



Camaragibe

Camará Shopping - Dia 31/12 - das 10h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer das 9h às 18h.



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01 - Lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 20h.

Igarassu

Shopping Igarassu - Dia 31/12 - das 9h às 18h. Dia 01/01/2025 - Fechado.

Moreno

Recife Outlet - Dia 31/12 - das 9h às 16h. Dia 01/01/2025 - Fechado.

Veja também

GUERRA Rússia anuncia troca de 300 soldados prisioneiros com Ucrânia