Como aproveitar a energia de 2025, segundo a numerologia

No início de cada ano, costumamos ouvir muito sobre o significado do número que o identificará e o tipo de manifestações que podem ser esperadas. Este ano é um ciclo 9 – ou ano 9 . Esta energia ou informação disponível será diferente do que num ano 8, como foi 2024, ou num ano 1, como será 2026.

A numerologia como é um conhecimento muito antigo que concebe os números e a sua vibração como uma manifestação da natureza de cada Ser. Esta disciplina estuda as relações entre os números e as suas vibrações e afirma que a vida se move em ciclos de nove anos.

Cada ano traz consigo uma série de energias disponíveis que nos oferecem a possibilidade de aprender diferentes lições ou potencializar oportunidades. Saber o que são essas energias e utilizá-las a nosso favor é como aproveitar o impulso de uma onda: nadando na mesma direção, avançamos mais rapidamente e com menos esforço. O conhecimento sempre nos beneficia.

A numerologia não se concentra apenas nos aspectos pessoais, mas também nas forças sagradas mais amplas que afetam toda a humanidade, como a vibração dos anos universais. Esses ciclos energéticos nos ajudam a compreender os padrões coletivos e a alinhar nossas ações com o propósito universal. O ano que deixamos para trás – 2024 – foi um ano universal 8. O número universal do ano é obtido reduzindo os quatro algarismos do ano a um único (2 + 0 + 2 + 4 = 8). A energia do ano universal é comum a todos nós que habitamos o planeta e rege nossas vidas de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

A energia de 2024

Num ano universal 8, conflitos não resolvidos vieram à tona para serem resolvidos de forma responsável. Traumas e vestígios de outros tempos surgiram com o propósito de harmonizá-los. Este ciclo nos convidou a nos conectarmos com o coração, com o amor, e a irradiarmos paz e respeito. O 8º ano também nos deu coragem e força para assumir a responsabilidade pelas nossas ações e decisões. Aprendam a ser agentes de paz, permitindo que os outros sejam quem são, sem julgar ou condenar. Em essência, tratava-se de cultivar o respeito como primeira manifestação de amor.

O que 2025 nos reserva?

Este ano – 2025– é um ano universal 9 (2 + 0 + 2 + 5 = 9): representa o fim do ciclo e nos convida a fazer um balanço do que aprendemos durante os últimos nove anos. É um momento de maior compreensão, de olhar com os olhos do espírito e de transcender as dualidades de um mundo que exige que pensemos na lógica preto ou branco, para entrarmos agora num tempo multicolorido, cheio de opções e novas possibilidades. Num ano 9, o principal desafio é conectar-se com a humildade, a sabedoria e a união, superando a tendência à arrogância e ao isolamento.

O núcleo desta energia é a fraternidade e o amor universal. É um momento favorável para nos unirmos como uma grande equipe, entendendo que a evolução individual está intimamente ligada à evolução coletiva. 2025 será um ano crucial para desenvolver a confiança como país e uma grande oportunidade para desenvolver os nossos pontos fortes, tanto pessoais como nacionais, com menos palavras e mais ações. Será um momento de procurar grupos de afinidade e de colaborar ativamente na criação do mundo e do país onde queremos viver.

Práticas recomendadas para que a energia do ano trabalhe a seu favor

Levando em consideração o que este ano universal 9 proporciona, María Laura Abad – terapeuta espiritual, especialista em terapias vibracionais e numerologia sagrada – recomenda: uma série de atividades e práticas para usar essas energias a nosso favor:

1. Encerre ciclos com gratidão

Reflita sobre o que você viveu e seja grato pelas lições aprendidas. Este exercício nos ajuda a passar para o próximo ciclo com maior clareza.

2. Pratique generosidade e altruísmo

Colabore com ONGs, organize coletas, participe de voluntariado e cuide do meio ambiente. Colocar em prática pequenos atos de solidariedade pode ajudar-nos a transformar a nossa individualidade e ao mesmo tempo gerar um impacto positivo nas nossas comunidades.

3. Resolva questões pendentes

Aproveite essa energia de fechamento de ciclo para canalizar o que temos deixado de lado ou adiado e seguir em direção aos nossos objetivos.

4. Pesquise grupos de afinidade

Rodear-nos de pessoas com interesses e valores semelhantes aos nossos para potenciar o crescimento.

5. Reúna-se em grupos para meditar

A meditação eleva a energia, e fazê-la em grupo gera um efeito expansivo e multiplicador.

6. Viaje dentro de si mesmo

Faça uma revisão interna para registrar tudo o que nos é supérfluo e dispensável, a fim de identificar o que é importante para nós no tempo presente e nos livrarmos daquilo que não nos nutre mais.

7. Integre a espiritualidade na vida diária

É importante encontre atividades, lugares e pessoas que nos conectem com o nosso propósito de vida.

Todos nós que habitamos este mundo em 2025 passaremos por este ciclo 9, estando ou não conectados a esta sintonia. Trazê-lo à consciência e aproveitar as ferramentas disponíveis nos dará a oportunidade de fazer com que essas energias joguem a nosso favor, cresçam, evoluam e colaborem para sermos um pouco mais felizes a cada dia, é para isso que viemos. Bem-vindo a um ótimo ano.

