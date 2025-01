Como um cochilo à tarde pode "turbinar" seu dia e quanto tempo ele deve durar

A- A+

Ainda tem o dia inteiro pela frente, mas o cansaço já está batendo forte? Uma solução que pode dar uma “turbinada” de energia e fornecer mais disposição ao longo do dia é um cochilo. Engana-se quem pensa que a prática é indicada apenas para crianças, adultos podem se beneficiar – e muito – do breve descanso.

É o que destaca um novo artigo de especialistas da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, que explica ainda como a soneca promove esses efeitos positivos e quanto tempo deve demorar o cochilo para alcançá-los.

Benefícios de um cochilo

Segundo escrevem na publicação, a soneca “pode ajudá-lo a se sentir mais concentrado e oferecer um momento de tranquilidade para se recuperar mentalmente no meio de um longo dia”. A alegação tem sido explorada por estudos científicos que encontram resultados interessantes.

Um trabalho de pesquisadores da University College of London (UCL), no Reino Unido, publicado no periódico Sleep Health, analisou adultos de 40 a 69 anos e observou que aqueles que tinham o hábito de cochilar possuíam um volume cerebral maior, o que é considerado um marcador de boa saúde cerebral e menor risco de doenças neurodegenerativas, como demência.

“Nossas descobertas sugerem que, para algumas pessoas, cochilos diurnos curtos podem ser parte do quebra-cabeça que poderia ajudar a preservar a saúde do cérebro à medida que envelhecemos”, explicou a autora sênior, Victoria Garfield, da UCL, na época.

Segundo os responsáveis, pesquisas anteriores já haviam encontrado benefícios cognitivos das sonecas, como melhor desempenho em testes realizados nas horas seguintes ao descanso.

Outro estudo, de pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, mediu as mudanças na atividade cerebral e nas respostas das pessoas antes e depois de um cochilo. As descobertas, publicadas no Journal of Sleep Research, mostraram que mesmo um curto período de sono melhorou o processamento das informações.

Por quanto tempo devo tirar um cochilo?

No artigo da Universidade de Kentucky, os especialistas orientam que, se você costuma ser mais ativo durante o dia, um breve cochilo de 20 a 30 minutos à tarde é o ideal. Segundo eles, é improvável que um sono dessa duração atrapalhe a hora de dormir à noite.

Eles afirmam ainda que, independentemente do tempo da soneca, a pessoa sentirá um certo torpor ao acordar, por isso é importante reservar um tempinho antes de voltar a realizar as tarefas do dia – especialmente atividades de maior risco, como dirigir.

Já sobre cochilos mais longos, os especialistas alertam que podem afetar o sono à noite e dificultar o processo de retomar o ritmo do dia, por isso não são recomendados.

“Quanto mais tempo você dormir, maior será sua 'inércia do sono'. Se você já se sentiu ligeiramente desorientado ao acordar de um sono profundo, sentiu os efeitos dessa inércia, que normalmente não dura mais do que meia hora”, explicam.

Que horas tirar o cochilo?

Sobre o horário, recomendam entre 13h e 15h, para dar o "impulso" de energia para o resto do dia sem ficar muito próximo à hora de desacelerar à noite.

Pontos de alerta

Ainda que destaquem os efeitos positivos de um cochilo, os especialistas americanos também alertam que, quando ele vira uma necessidade constante de dormir durante o dia, isso pode nem sempre ser inofensivo.

“A necessidade repentina de cochilar pode ser um sinal de um problema de saúde maior e um bom motivo para conversar com seu médico. Além disso, se você se sentir sonolento ou cansado por um período prolongado após acordar de manhã, pode estar sofrendo de sono insatisfatório causado por um distúrbio do sono, um novo medicamento ou outro problema de saúde física ou mental”, explicam.

