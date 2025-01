A- A+

SAÚDE Conheça o café da manhã japonês que se tornou um aliado da longevidade Michiko Tomioka, uma nutricionista japonesa, revelou quais alimentos não podem faltar na primeira refeição do dia; veja quais são

O Japão é conhecido por ter uma das populações mais longevas do mundo, e, para os japoneses, a primeira refeição do dia é muito importante, não apenas pelos valores nutricionais que oferece, mas também por contribuir para a promoção da longevidade. Michiko Tomioka é uma nutricionista japonesa que, por meio de suas redes sociais, dá dicas aos seus seguidores para levar uma vida saudável e retardar o envelhecimento.

Com o tempo, o corpo começa a envelhecer e as mudanças na pele tornam-se perceptíveis, com o surgimento de rugas, flacidez e cabelos brancos. Embora isso não possa ser evitado, existem certos hábitos que podem ajudar a retardar esse processo.

Qual é o café da manhã da longevidade consumido pelos japoneses?

Segundo a especialista, um dos alimentos mais nutritivos consumidos no Japão é o Yakuzen zakkokumai, ou arroz multigrãos, que é acompanhado de alimentos fermentados, vegetais em conserva e sopa de missô.

Este café da manhã é altamente benéfico para nutrir o corpo e equilibrar a digestão, explicou Michiko Tomioka, que, além de nutricionista, é especialista em longevidade.

Em uma entrevista ao veículo de comunicação CNBC, ela afirmou que esse café da manhã tradicional japonês é um pilar em sua vida e na vida de muitas pessoas longevas em seu país.

Essa refeição é rica em nutrientes essenciais, contendo vitaminas B, C e K, e minerais como ferro, cálcio e magnésio. Além disso, os ingredientes fermentados presentes nela fornecem probióticos que favorecem a boa digestão, enquanto o arroz integral e os feijões oferecem fibras.

Esse café da manhã pode ser acompanhado de chá verde e nori (alga marinha), ambos ricos em polifenóis que combatem a inflamação e ajudam a equilibrar os níveis de açúcar no sangue.

Quais são os ingredientes desse café da manhã?

Tomioka revelou os ingredientes que compõem esse café da manhã que ajuda a promover a longevidade. São eles:

Arroz integral misturado com feijões, cozido com kombu (alga marinha).

Natto (soja fermentada), rico em probióticos que beneficiam a saúde intestinal.

Nukazuke (vegetais em conserva), outra fonte de probióticos.

Sopa de missô, preparada com kombu, cogumelos shiitake, tofu e outros ingredientes.

Nori (alga marinha) e sementes de gergelim tostadas como acompanhamentos.

Chá verde hojicha, conhecido por suas propriedades antioxidantes.

A especialista sugeriu preparar abundância de arroz, natto e sopa de missô no início da semana para que a rotina diária não seja prejudicada. Esse café da manhã pode ser adaptado às diferentes estações do ano e pode ser acompanhado de seus vegetais favoritos.



