Consórcio de Transporte Metropolitano bloqueia 100 cartões VEM Idoso por uso indevido

O Cartão VEM Idoso, destinado exclusivamente a pessoas com 65 anos ou mais, está enfrentando um problema recorrente de uso indevido.

Segundo Adilson Nunes, gerente de atendimento ao usuário do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), aproximadamente 100 cartões estão sendo bloqueados diariamente por serem entregues a terceiros. As infrações são detectadas pelas câmeras instaladas nos ônibus.

Para desbloquear o cartão, o titular deve se dirigir à sede do CTM, localizada na Av. Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 13.

Os interessados em obter o Cartão VEM Idoso devem ter 65 anos ou mais, conforme a Lei do Idoso. O cadastro deve ser realizado no site https://cartaovem.com.br/, informando CPF e um e-mail válido. É necessário apresentar um documento com foto (RG ou CNH), CPF e uma foto 3×4 com fundo branco.

