Copacabana: réveillon com Ivete, Anitta, Caetano e Bethânia terá também palco de música gospel

A Prefeitura do Rio apresentou, nesta sexta-feira, o planejamento para o réveillon 2025 no Rio. A festa para a virada do ano terá 13 palcos. Um deles será a terceira estrutura na Praia de Copacabana, esta dedicada à música gospel.

Em Copacabana, ponto mais tradicional da festa do Rio e um dos mais famosos de mundo, os três palcos estarão nos seguintes pontos: um em frente ao Copacabana Palace, chamado Palco Rio; o Palco Samba, na altura da Rua República do Peru; e o Palco Leme, com música gospel.

— Sabemos que temos um público muito evangélico na cidade. Então, pela primeira vez, teremos um palco gospel no nosso réveillon — afirmou Paes.

Será na orla da Princesinha do Mar que vão se apresentar artistas de peso do cenário nacional, entre eles, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

Outras novidades ficam na Zona Oeste da cidade com dois novos palcos, sendo um em Inhoaíba, no Parque Oeste, e no Parque Realengo.

12 pontos de queima de fogos na Barra e no Recreio

A chegada de 2025 será celebrada também com queima de fogos na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, em 12 pontos, com organização do HotéisRIO. Eles estão distribuídos entre hotéis, condomínios e shoppings, dos quais dois são novos.

A região oferece o maior réveillon organizado por espaços privados da cidade, há 10 anos. A programação começou através dos hotéis, uma forma de coroar a noite e celebrar a chegada do novo ano para os visitantes e moradores.

Os pontos onde haverá queima de fogos na região são:

Esuites Hotel Recreio Shopping

Courtyard by Marriott RJ Barra da Tijuca

Barra World Shopping & Park

Lagune Hotel

Hilton Barra Rio de Janeiro

Windsor Marapendi

Wyndham Rio Barra

Quebra Mar da Barra

CDesign Hotel

Radisson Hotel Barra Rio de Janeiro

Campo Olímpico de Golf

Condomínio Barrabella

