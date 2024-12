Craniotomia: entenda a cirurgia que o presidente Lula fez

A- A+

Após o presidente Lula (PT) passar por uma craniotomia, na madrugada desta terça-feira (10), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o assunto ganhou força nas redes sociais. Na web, os internautas despertaram curiosidade sobre o assunto, querendo saber de que se trata o procedimento.

Craniotomia é o nome dado ao método cirúrgico de abertura do crânio para que as cavidades cranianas possam ser acessadas, a fim de conter uma hemorragia no local, para a redução da pressão. A intervenção também é indicada em casos de tumores cerebrais, infecções, lesões cerebrais traumáticas e hematomas subdurais.

Segundo o neurocirurgião Cláudio Falcão, do Hospital Jayme da Fonte, a craniotomia não causa sequelas. Elas podem ser causadas se o paciente tiver outras doenças locais que o tenham levado a fazer o procedimento.

"Como toda cirurgia de grande porte, a craniotomia inspira cuidados. Tem que ser feita por um profissional adequado, porque tem todo um modo de ser realizada. Seguindo os devidos protocolos, o acesso à cavidade transcorre sem qualquer problema", comenta ele.

Como é feita a cirurgia?

1 – Anestesia

2 – Incisão para remoção do osso

3 – Acesso ao cérebro

4 – Reposição do osso

E a recuperação?

O processo de reabilitação do paciente requer cuidados. Após o procedimento, ele permanece monitorado em ambiente hospitalar para que haja controle da pressão, manejo da dor. A presença de um neurocirurgião é fundamental para a pronta recuperação.

"Atualmente, a gente dispõe de um arsenal grande, com exames de imagem, de materiais para a realização da cirurgia neurológica que nos permite uma precisão maior para um tempo cirúrgico bem menor. Tudo a favor do paciente e do cirurgião que opera, para minimizar qualquer dano causado pela doença e aumentar as chances de pronta recuperação", concluiu.

