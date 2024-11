Criança e adolescente fogem de abrigo em Palmares e são resgatados na BR-232, em São Caetano

A- A+

Uma criança de 11 anos e um adolescente, de 12, que haviam fugido de uma abrigo em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às margens da BR-232, em São Caetano, no Agreste.



Segundo a corporação, os garotos estavam vagando pela rodovia, nessa quarta-feira (6), pedindo carona aos motoristas, quando foram avistados por uma equipe da PRF, durante uma fiscalização de rotina.



Os agentes visualizaram a dupla no acostamento da pista, próximo de um posto de combustível.



Ao efetivo, eles informaram que pegaram uma lotação de Sertânia, no Sertão do Estado, com destino a Caruaru, no Agreste, para participar de um jogo de futebol.



Ainda de acordo com a PRF, os garotos não souberam informar o endereço do local de partida, mas afirmaram estar sem dinheiro para retornar para casa.

Contaram, ainda, que por esse motivo, decidiram pedir ajuda a caminhoneiros parados em postos de combustível.



Tanto o adolescente quanto a criança, que não portavam documento ou contato de familiares, alegaram que suas mães haviam falecido e que eles eram criados por seus avós.



Diante disso, a equipe da PRF acionou o Conselho Tutelar de São Caetano, que descobriu que os garotos haviam fugido de um abrigo em Palmares, distante 95,6 quilômetros dali.



O Conselho ficou responsável por encontrar a família dos garotos.

