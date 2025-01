Crianças aprendem mesmo quando não estão prestando atenção, descobrem cientistas; entenda

A- A+

Você pode achar que uma criança não está prestando atenção em você ou que ela não esteja aprendendo algo que tenha falado porque ela está fazendo outra coisa, mas uma pesquisa realizada por psicólogos da Universidade de Toronto revela que não é bem assim.

Segundo os pesquisadores, as crianças aprendem mesmo não prestando atenção ou não tendo o foco 100% no objeto de aprendizado.

"Não fique bravo com o garotinho que está fazendo polichinelos enquanto você lê um livro. Ele provavelmente ainda está ouvindo e aprendendo, mesmo que não necessariamente pareça", afirma a autora sênior do estudo, Amy Finn, professora associada do departamento de psicologia que lidera o laboratório de Aprendizagem e Desenvolvimento Neural.

Para o estudo, os cientistas testaram o quanto crianças e adultos aprenderam sobre desenhos de objetos comuns após dois experimentos diferentes. No primeiro, eles disseram aos participantes para prestarem atenção aos desenhos. No segundo, eles foram instruídos a ignorar os desenhos e completar uma tarefa totalmente diferente.

Após cada cenário, os participantes tiveram que identificar fragmentos dos desenhos que viram o mais rápido possível. Os pesquisadores descobriram que as crianças aprenderam sobre os desenhos igualmente bem em ambos os cenários, enquanto os adultos aprenderam mais quando lhes foi dito para prestar atenção aos desenhos.

Em outras palavras, o aprendizado das crianças não foi impactado negativamente quando elas não estavam prestando atenção às informações nas quais foram testadas.

Segundo os pesquisadores, a atenção seletiva das crianças, ou sua capacidade de se concentrar em uma tarefa específica e ignorar distrações, desenvolve-se lentamente e não amadurece completamente até o início da idade adulta.

A pesquisa tem o potencial de influenciar como pais, professores e designers de currículo pensam sobre como crianças e adultos aprendem. Por exemplo, para crianças, as descobertas destacam os benefícios da brincadeira e do aprendizado imersivo. Para adultos, definir uma tarefa ou meta clara no início de uma aula, ou workshop é importante para os resultados da aprendizagem.

"Quando estou com meu filho de cinco anos, fico menos preocupado agora do que antes sobre se ele está aprendendo alguma coisa, se parece que ele não está prestando atenção", afirma Finn.

Veja também