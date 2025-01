A- A+

Noronha De olho nas discussões sobre crise climática, Noronha promove a 1ª Conferência do Meio Ambiente Evento pretende discutir prioridades e desenvolver propostas sobre o tema

Com foco nas discussões de enfrentamento da crise climática, Fernando de Noronha promoverá a 1ª Conferência do Meio Ambiente, na próxima terça-feira (14).

O evento “Emergência climática - o desafio da transformação ecológica”, promovido pela Administração da Ilha, será realizado no auditório da Erem Arquipélago, das 9h às 18h,

O encontro pretende discutir prioridades e desenvolver propostas sob a ótica de cinco eixos temáticos. São eles:

Mitigação; adaptação e preparação a desastres; governança e educação ambiental; justiça climática e transformação ecológica.

"Discussões importantes acontecerão para que metas possam ser traçadas e continuemos fortalecendo a política pública em proteção e preservação do arquipélago", afirmou a administradora da Ilha, Thallyta Figuerôa.

Os apontamentos feitos no encontro serão apresentados, posteriormente, na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), marcada para maio de 2025, em Brasília. Na ocasião, deverão ser apontadas por representantes do arquipélago dez propostas prioritárias, sendo duas por eixo temático.

Para o gerente de Meio Ambiente do arquipélago, Ramon Abelenda, a realização da Conferência Distrital do Meio Ambiente na Ilha é um marco na discussão da emergência climática.



"A gente convoca toda a comunidade noronhense a participar conosco, moradores tradicionais, trabalhadores, jovens e estudantes", disse Ramon Abelenda.



Além da Administração da Ilha, a comissão organizadora também é composta pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Agência Estadual de Meio Ambiente, ICMBio NGI Noronha, Assembleia Popular Noronhense e o Conselho de Turismo de Fernando de Noronha.



Confira programação:

- 8h às 8h30 - Credenciamento;

- 8h30 às 9h30 - Abertura oficial e apresentação da programação;

- 9h30 às 11h - Dinâmica sobre o tema e os 5 eixos temáticos;

- 11h às 12h30 - GT's por eixos temáticos e inscrição de candidaturas para a delegação distrital;

- 12h30 às 13h30 - Intervalo para almoço;

- 14h às 15h30 - Plenária para leitura e defesa das propostas, e breve apresentação das candidaturas;

- 15h30 às 16h30 - Priorização das propostas e eleição da delegação;

- 16h30 às 17h - Encerramento.

Veja também

Violência Vigilante é baleado na cabeça enquanto trabalhava em Suape; estado de saúde da vítima é grave