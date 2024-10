IFPE e Petrobras ofertam 473 vagas em cursos gratuitos de qualificação com bolsas de até R$ 858

A- A+

Em parceria com a Petrobras, o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está com 473 vagas abertas em cursos de qualificação profissional gratuitos distribuídos nos Campi Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, e Caruaru, no Agreste.



O Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece os cursos presenciais de soldador, montador de andaime, ajudante de tubulações, mecânico montador de máquinas, instrumentista, ajudante de instrumentação, caldeireiro, pintor industrial e inspetor de elétrica.



As qualificações possuem duração de quatro a 10 meses e se destinam, prioritariamente, a pessoas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, de baixa renda e sem vínculo formal de emprego. Também serão priorizados mulheres, pessoas com deficiência, pretos, pardos, pessoas transgêneros, travestis, indígenas, quilombolas e refugiados.



Os participantes contemplados receberão bolsas-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período em que estiverem realizando os cursos. Para as mulheres com filhos de até 11 anos, a bolsa-auxílio será de R$ 858 mensais.

A qualificação também oferece reforço de português e matemática para melhoria da escolaridade cursos para o desenvolvimento de competências socioemocionais e pessoais, além de acompanhamento psicossocial.

Interessados devem preencher, até o dia 16 deste mês, o formulário eletrônico disponível no site do Programa Autonomia e Renda Petrobras e anexar todos os documentos solicitados.

A inscrição é gratuita e, segundo o IFPE, a seleção ocorrerá por meio de sorteio público previsto para ocorrer no dia 18 de outubro. A previsão é de que as aulas tenham início em 11 de novembro.



"Trata-se de grande iniciativa da Petrobras, que visa oportunizar e incluir as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mundo do trabalho, por meio da educação, utilizando a grande experiência e qualidade dos Institutos Federais", afirmou o coordenador do Programa no IFPE, James Radson da Silva Lima.



Confira distribuição de vagas por campi:

Campus Ipojuca

Ajudante de Instrumentação (30 vagas)

Turno: Manhã – Duração: 4 meses



Caldeireiro (60 vagas distribuídas em duas turmas)

Turno: Manhã (30 vagas) e tarde (30 vagas) – Duração: 10 meses



Montador de Andaime (30 vagas)

Turno: Manhã – Duração: 5 meses



Pintor industrial (15 vagas)

Turno: Manhã – Duração: 5 meses



Inspetor de Elétrica (26 vagas)

Turno: Manhã – Duração: 10 meses



Campus Caruaru

Soldador (34 vagas)

Turno: Noite – Duração: 5 meses



Montador de Andaime (60 vagas distribuídas em duas turmas)

Turno: Manhã (30 vagas) e tarde (30 vagas) – Duração: 5 meses



Ajudante de Tubulações (94 vagas distribuídas em 3 turmas)

Turno: Manhã (32 vagas), tarde (31 vagas) e noite (31 vagas) – Duração: 4 meses



Mecânico Montador de Máquinas (34 vagas)

Turno: Noite – Duração: 5 meses



Instrumentista (60 vagas distribuídas em duas turmas)

Turno: Manhã (30 vagas) e noite (30 vagas) – Duração: 5 meses



Ajudante de Instrumentação (30 vagas)

Turno: Noite – Duração: 4 meses

