Debate contra Trump, Biden tem queda em sites de apostas e governador da Califórnia cresce

Sites americanos de apostas indicaram uma queda nos palpites feitos a favor da campanha de reeleição do presidente Joe Biden, após o debate contra o candidato republicano Donald Trump. Enquanto isso, o democrata Gavin Newsom, governador da Califórnia, viu seu nome crescer no mercado de apostas.

O agregador do site Real Clear Politics indica que Biden caiu para 19,2% de chances de vencer o pleito, segundo dados retirados de diferentes sites de aposta. Na véspera do debate, dia 26, ele chegou a registrar 35,5%.

Nos últimos dias, Donald Trump viu um crescimento e foi para 54,8%. Enquanto isso, no mesmo agregador, Gavin Newsom foi para 10,8%.

O agregador trabalha com dados retirados de sites como BetOnline, Betfair, Bovada, Polymarket, PredictIt e Smarkets.

O presidente americano Joe Biden, de 81 anos, tinha a oportunidadede dissipar as dúvidas sobre seu estado físico para governar por mais quatro anos durante o primeiro debate eleitoral contra o republicano Donald Trump.

Com a voz rouca, se repetindo com frequência e se perdendo em frases confusas, o mandatário desapontou até mesmo democratas e levou analistas a especularem sobre a abertura de um debate para uma possível troca de candidato do partido para o pleito.

Biden estava "lento no início, mas terminou forte", reconheceu sua vice-presidente, Kamala Harris. Em uma tentativa de diminuir as críticas à sua atuação, a equipe de campanha do democrata disse que ele estava resfriado.

Um compilado elaborado pelo Washington Post dá vantagem a Trump em seis dos sete “estados pêndulo”, que não têm uma tendência histórica definida, e onde a vitória pode significar a mudança (ou permanência) para a Casa Branca: hoje, o republicano está à frente na Geórgia, Michigan, Arizona, Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia, enquanto Biden venceria apenas no Wisconsin. Há quatro anos, era Biden que triunfava em seis dos sete estados. Um bom desempenho era considerado crucial para a campanha do democrata.

