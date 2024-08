A- A+

MOTORISTAS DO FUTURO Detran-PE realiza blitz educativa e palestra de conscientização no trânsito para crianças, em Olinda Intervenções aconteceram em Olinda, na manhã desta quinta-feira (1º)

A volta às aulas dos alunos do Colégio Real, em Jardim Atlântico, Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi diferente, na manhã desta quinta-feira (1º).



O Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) realizou uma blitz educativa com o intuito de conscientizar os condutores a terem boas práticas no trânsito. O serviço começou às 6h30.

Após a intervenção, a Turma do Fom Fom deu as boas-vindas às crianças e jovens do estabelecimento educacional.



O grupo realizou uma peça teatral, ensinando os estudantes a referenciarem aos pais a prezarem pela segurança ao volante. Cerca de 50 alunos participaram do evento.

Material educativo

Eles receberam um folheto com o ‘passo a passo para o respeito no trânsito’. O material indica orientações tanto para pedestres como para motoristas. São 16 dicas para evitar sinistros de trânsitos.

Esta quinta-feira foi marcada pela volta às aulas em várias escolas do Recife e Região Metropolitana. A ação se repetiu nos colégios Vera Cruz e Damas, na Avenida Rio Barbosa, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

A previsão do Detran-PE é de que a mesma ação se repita, na sexta-feira (2), nos colégios Santa Maria e no Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, respectivamente.

O diretor institucional do Detran-PE, Bruno Santos, explica como funciona a parceria com o município para a realização dessas palestras. Ele considera uma iniciativa importante para que os alunos chame a atenção dos pais para a prática de uma boa condução, dentro dos padrões exigidos ao conduzir um veículo.

"A gente faz o mapeamento dessas áreas que têm uma situação mais crítica, tanto no acesso quanto na própria comunidade e aqui em Jardim Atlântico não foi diferente. Hoje, nós estamos promovendo essa ação de segurança no acesso à escola, orientando o bom uso da faixa de pedestres. Tudo para que essas crianças sejam influenciadoras de amigos e familiares e, futuramente, sejam bons condutores, sempre prezando pelo respeito às leis de trânsito, pela educação e principalmente pelo respeito à vida", comentou.

Para o vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho, a segunda metade do ano letivo é aberta com dicas que os alunos vão levar para a vida inteira.

"A gente vê a importância dessas ações aqui, principalmente num colégio. Nada melhor do que começar as aulas com uma ação dessa, conscientizando a criançada, que vai ser os condutores do futuro. Eles que estarão vivenciando essa realidade, tanto na cidade quanto no município", disse.

O diretor do Colégio Real, Charles Sobral, acredita que é possível fazer um trânsito seguro. Segundo ele, se outras instituições educacionais abraçassem a ideia, essa meta seria alcançada de forma mais breve.

"A Turma do Fom Fom é uma das melhores coisas que o Detran fez, em relação à educação no trânsito. Ela tem sido, durante muitos anos, um carro-chefe na área da educação. Então tem que parabenizar o Detran, e o Colégio Real solidariza bastante com isso. Eles [os alunos] vão sair com essa lição que deve ser repetida em sala de aula. Os professores vão continuar falando isso, porque educação no trânsito também faz parte da educação como um todo", pontua o gestor.

O personagem principal, Fom Fom, foi quem dirigiu o evento dedicado às crianças. Raul Elvis, que dá vida ao palhaço, detalha o que acontece durante a apresentação.

"O que aconteceu aqui hoje é o que acontece em alguns outros lugares também. É uma peça de teatro e que, de forma muito lúdica, a gente traz as principais lições básicas do trânsito que são apropriadas para a faixa etária das crianças, no caso. Então, eles aprendem tudo que é útil nessa idade, relacionado ao trânsito no caso", salienta.

"São ações simples e que, de maneira lúdica, conseguem fazer com que as crianças tenham conhecimento. Elas vão repassar para os pais que, se beberem não dirijam, que direção e ligação não combinam. Sempre ações simples, mas que salvam vidas", finalizou Hyrlis Leuthier, que interpreta a personagem Bibite.

