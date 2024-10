A- A+

Dia das crianças Dia das Crianças: voluntários do Imip entregam mais de mil brinquedos a crianças do hospital Ideia da ação é proporcionar momentos de diversão e promover um ambiente mais acolhedor para os pequenos pacientes

O voluntariado do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) realizou, durante toda a semana, a entrega de mais de mil brinquedos recebidos pelo hospital na campanha de arrecadação realizada pela instituição para o Dia das Crianças.

Ao longo dos dias, o grupo musical “Auto Estima”, composto por voluntários do Salão de Beleza do Imip, percorreram as instalações do complexo hospitalar, passando pelo Hospital Geral de Pediatria (HGP) e seguindo até o ambulatório central, distribuindo os presentes.

A ideia da ação é proporcionar momentos de diversão e promover um ambiente mais acolhedor, especialmente no Dia das Crianças, para os pequenos pacientes internados na instituição.

“A presença de atividades lúdicas e a interação com brinquedos ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade associados ao ambiente hospitalar, contribuindo para uma recuperação mais rápida”, afirmou a coordenadora da Pediatria do Imip, Tereza Rebecca.

Doações

Apesar da campanha ter encerrado, ainda é possível doar brinquedos. Para realizar a doação, é necessário ir à Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip (FAF), no hospital Pedro II, dentro do instituto.

Veja também

SERVIÇO Google amplia divulgação do Ligue 180 no Brasil