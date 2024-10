A- A+

Atenção Praias da RMR terão marés altas no Dia das Crianças; confira dicas para um banho seguro De 11 a 13 de outubro, Recife e Região terão marés mais altas entre 10h40 e 13h, com amplitudes que variam de 1,6 a 2,0 m

Este sábado (12), Dia das Crianças, tem previsão, na Região Metropolitana do Recife (RMR), de muito calor e marés altas com picos no final da manhã.

De olho nisso, o Comitê Estadual de Monitoramento aos Incidentes com Tubarões (Cemit) alerta mais uma vez a população sobre os cuidados que possibilitam um banho de mar seguro.

A partir desta sexta-feira (11), começa o período da Lua Crescente, quando ocorrem as marés de quadratura ou marés mortas. De 11 a 13 de outubro, a RMR terá marés mais altas entre 10h40 e 13h, com amplitudes que variam de 1,6 a 2,0 m.

As marés mais baixas ocorrerão nos períodos crepusculares (início da manhã e final da tarde), variando de 0,5 a 0,8 m, que possibilitam a formação de piscinas naturais em áreas com recifes.

De acordo com a secretária executiva do Cemit, Danise Alves, para tomar um banho de mar seguro, é importante ficar atento e procurar apenas águas rasas e abrigadas por barreiras recifais.

“Apesar de o risco de incidentes com tubarões ser menor nas marés baixas, é preciso atenção, pois o amanhecer e o entardecer são os horários de maior atividade de alimentação dos tubarões, que podem se aproximar mais da costa. Associado ao comportamento dos animais, há também o aumento do risco se o banho de mar ocorrer em áreas desabrigadas por recifes”, ressalta.

O Cemit também orienta que, nos trechos onde o mar é aberto, ou seja, sem proteção dos recifes, é desaconselhável o banho de mar a qualquer hora do dia ou nível da maré.

Além disso, é importante ter atenção às placas e bandeirolas de sinalização, que indicam os riscos de correntezas, fortes ondas e animais marinhos.

Efetivo do GBMar

Neste final de semana, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) ativará 12 postos de guardas-vidas, sendo dois em Olinda, dois em Jaboatão dos Guararapes e oito no Recife.

Além disso, o GBMar terá quatro embarcações à disposição: uma em Olinda, duas no Recife e uma em Jaboatão dos Guararapes.

As embarcações são usadas para rondas e servem para orientar banhistas e realizar salvamento de pessoas em risco.



O Corpo de Bombeiros Militares de Pernambuco (CBMPE) orienta que pais e responsáveis fiquem atentos às crianças para que seja um dia festivo e sem intercorrências.

Além disso, o Comitê alerta também que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

Nos trechos onde o mar é aberto – sem proteção dos recifes, independente da hora do dia ou nível da maré;

Em áreas com placas de advertência de riscos de incidentes com tubarões;

Se estiver com algum tipo de ferida ou sangramento, pois fluidos sanguíneos podem ativar o olfato dos animais;

Durante períodos chuvosos, que aumentam a turbidez da água, fazendo com que os animais não diferenciam bem suas presas naturais de humanos;

Em locais próximos às desembocaduras de rios, pois os rios deságuam grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica no mar, o que, além de deixar a água turva, tendem a atrair animais marinhos que podem oferecer riscos de incidentes. Além disso, essas regiões podem ser utilizadas como berçários de algumas espécies de tubarões;

Se tiver consumido bebida alcoólica;

Se estiver sozinho;

Se possuir objetivos brilhantes e chamativos, que podem aguçar os sentidos dos animais;

Trecho de atenção nas praias

Um trecho de 33 km, entre a Praia do Farol, em Olinda, até os coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, é considerado um trecho de atenção para banhistas, que devem seguir as orientações dadas pelo Comitê. Segundo o Decreto estadual 21.402/1999, nesta área é proibida a prática de atividades náuticas.

A proibição para banho ocorre em um único ponto, em um trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica. Essa proibição foi estabelecida por decreto municipal de Jaboatão dos Guararapes.

Confira os horários das marés durante o fim de semana do Dia das Crianças:



11/10 (Sexta-feira)

04:08h 0.8m

10:36h 1.6m

16:51h 1.0m

22:56h 1.8m

12/10 (Sábado)

05:41h 0.7m

11:54h 1.8m

18:08h 0.8m

13/10 (Domingo)

00:06h 2.0m

06:45h 0.5m

12:53h 2.0m

19:00h 0.6m

