Dia de Finados: veja 10 mensagens que estão viralizando sobre o luto

A- A+

O Dia de Finados, também conhecido como Dia de Todas as Almas ou Dia dos Mortos, é celebrado em 2 de novembro. De origem católica, o feriado é dedicado à memória daqueles que partiram. Geralmente, familiares o celebram com visitas aos túmulos ou momentos de reflexão feitos em casa.

No Brasil, foi declarado como feriado nacional em 2002 pela pela Lei nº 10.607, sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.





Veja 10 mensagens tocantes, em homenagem aos que se foram, para compartilhar neste Dia de Finados:

"Não tenha medo do luto. Ele é apenas uma expressão genuína da nossa alma dizendo que, quem parte, jamais deixará os nossos corações."

"Os carinhos que trocaram, os sorrisos que compartilharam, aos mãos que deram e o amor que nutriram é a receita da força em um momento de luto. Nunca esqueça disso em memória e honra daqueles que se foram."

"O luto acabará quando enfim pudermos nos reencontrar para um abraço apertado na eternidade. Então tudo ficará bem!"

"A distância nos separa, mas a saudade nos une na eternidade dos sentimentos."

"A saudade é a melodia triste que toca suavemente nos corações que amam."

"O luto é o amor que resiste ao tempo."

"Cada lembrança é um sinal do amor deixado pelos entes queridos que partiram."

"O Dia de Finados é o palco onde a saudade protagoniza a peça da ausência."

No Dia de Finados, somos convidados a aprender a lidar com o passado e a encarar o presente, tendo a certeza do legado de todos aqueles que permanecem vivos na nossa memória.

"Que a paz deste feriado envolva nossos corações, lembrando sempre que o amor nunca morre, apenas se transforma em cada um de nós."

Veja também

MUNDO Líbano relata onze feridos em bombardeio israelense no subúrbio de Beirute