A- A+

Descarte Dia Internacional do Lixo Eletrônico: Neoenergia intensifica ações do Vale Luz na RMR Além de contribuir com a preservação do meio ambiente, os participantes da ação vão ganhar desconto na conta de energia elétrica

O Dia Internacional do Lixo Eletrônico acontece nesta segunda-feira (14). A data foi marcada de forma oficial no calendário para alertar ao mundo sobre a necessidade de se pensar o assunto de forma sustentável.

A Neoenergia Pernambuco vai intensificar as ações do Vale Luz durante esta semana com o objetivo de contribuir com o descarte adequado desses equipamentos eletrônicos.

As equipes da concessionária de energia estarão visitando 15 comunidades e recebendo os clientes interessados em descartar os objetos da forma correta em 05 pontos fixos, todos na Região Metropolitana do Recife.

Além de contribuir com a preservação do meio ambiente, os participantes da ação Vale Luz vão ganhar desconto na conta de energia elétrica.

Para isso, basta levar CPU com placa mãe, notebook, DVD, televisor, monitor, celular (sem bateria), tablet (sem bateria), teclado, mouse, impressora, rádio, ventilador, copiadora etc.

“Aceitamos uma grande parte dos equipamentos eletroeletrônicos, que são difíceis de descartar e produzem um impacto muito grande no meio ambiente. Quando entregamos os resíduos de volta para a indústria como matéria prima, evitamos a extração de novos recursos naturais para fabricação de novos produtos”, declarou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

No ano de 2022, mais de 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico foram geradas em todo o mundo. Desse total, menos de 25% foi reciclado. Especificamente no Brasil, são geradas, anualmente, 2,4 milhões de toneladas. É o quinto país do mundo na lista dos que mais geram este tipo de resíduo.

"Muitas vezes as pessoas ficam com esses equipamentos em casa sem saber como descartar da forma correta. O Vale Luz é uma oportunidade de fazer a entrega e ainda ganhar desconto. Neste processo, todos ganham: meio ambiente, cliente e a indústria”, concluiu Artur Costa.

Todos os locais de entrega dos resíduos podem ser encontrados no site oficial do projeto Vale Luz, no site oficial da Neoenergia Pernambuco, clicando aqui.

Como participar

Para participar, o cliente precisa apenas levar a conta de energia do último mês paga que receberá o desconto e um documento com foto. Este cadastramento só é preciso na primeira entrega. Nas demais, basta informar o código do cliente.

Além dos lixos eletrônicos, o Vale Luz recebe uma série de outros resíduos, como plástico, papel, papelão, óleo de cozinha, vidro etc (ver a lista completa na imagem abaixo)

Veja também

EVENTO Colômbia reforça segurança da COP16 diante de ameaças da guerrilha