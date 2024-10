A- A+

celebração Dia Mundial do Pão é celebrado no Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife, nesta quarta (16) Atividades de saúde, informação e ação social integram a programação

O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, recebe celebração ao Dia Mundial do Pão, nesta quarta-feira (16). O evento é da Entidade de Panificação de Pernambuco (Epão), e começa às 6h, com uma série de atividades que incluem informação e saúde.

No local, também vai ser possível conferir a história do alimento e sua importância para a história da humanidade, além de apresentar os valores nutricionais do pão, em palestra de integrantes da entidade. O Sesi-PE participa da ação, promovendo exames gratuitos de aferição de pressão e glicose.

Os 200 primeiros participantes ganharão também um passaporte para um cafezinho, promovido pela Epão.



Um dos objetivos da iniciativa é desmistificar o papel do pão dentro da dieta do brasileiro. O presidente da Epão, Paulo Pereira, explica que o pão fabricado no Brasil tem sua farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ácido ascórbico, respectivamente as vitaminas B9 e C, importantes para a imunidade.

“O pão também tem ferro e cálcio, minerais importantes para idosos e crianças”. Por falar nesses dois públicos, eles ganham uma atividade especial.

Duas entidades voltadas para eles, ganharão um crédito de cinco mil pães, cada uma. “Nesta quarta faremos a entrega simbólica de 50 pães a cada uma”, destacou.



O Dia Mundial do Pão foi instituído em 2000 pela União de Padeiros e Confeiteiros de Nova Iorque. A evidência mais antiga sobre o alimento data de 14.500 anos, na Jordânia, sudoeste da Ásia.

O pão mais próximo do que é consumido hoje é de 4.000 anos, no Egito. Ele chegou ao Brasil em 1500, com os portugueses, e já há a primeira referência na Carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele foi oferecido aos índios que aqui habitavam.

Em Pernambuco, atualmente, existem cerca de 4 mil padarias, responsáveis por gerar 40 mil empregos diretos e 100 mil indiretos.

