Diante de seca e calor, Saúde decide instalar tendas de atendimento para hidratação e nebulização

A- A+

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou que serão instaladas tendas de atendimento para hidratação e nebulização da população nos estados mais afetados pelo calor, seca e queimadas.

A estratégia deve ser utilizada em estados do Pantanal e da Amazônia, no oeste do estado de São Paulo e em partes do Paraná.

A estratégia adotada se espelha nas tendas de atendimento rápido contra a dengue, utilizadas no início do ano.

O governo está preocupado com os impactos da seca e calor severos na saúde dos brasileiros, que passaram a procurar os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) nas últimas semanas com sintomas de náuseas e vômitos.

Segundo o ministério, houve aumento de 46% de queixas de náuseas e vômitos em Goiás.

No Distrito Federal, o número de atendimento em virtude desses sintomas dobrou. Já no Tocantins, os atendimentos explodiram, em um aumento de mais de 190%.

Em meio à combinação de seca severa no Centro-Oeste e Norte, onda de calor e fumaça de queimadas da Amazônia, Cerrado e do Pantanal, todos os biomas estão sofrendo com incêndios nos últimos dias.

Entre sexta(6) e sábado (7), foram registrados 8225 focos de calor no país, de acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

"Se houver necessidade, em um eventual colapso de rede, haverá utilização de outras estruturas maiores, como hospital de campanha, se for necessário. Mas ainda não há essa necessidade", afirmou o secretário nacional de Atenção Primária, Felipe Proenço.

Veja também

desaparecimento Família de brasileiro procura Embaixada em Kiev para relatar sumiço de voluntário