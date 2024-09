Dirty Connection: operação mira suspeitos de crimes contra relações de consumo e extorsão na RMR

A- A+

Uma organização criminosa suspeita de crimes contra as relações de consumo e extorsão é alvo da operação "Dirty Connection", deflagrada nesta quinta-feira (26), pela Polícia Civil de Pernambuco.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar em Jaboatão dos Guararapes e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, em desfavor de três investigados.



São considerados crimes de relação de consumo fraudar preços, induzir o consumidor a erro sobre a natureza e a qualidade do bem ou serviço e vender mercadoria com descrição de peso ou composição em desacordo com as prescrições legais, entre outros. Entre os crimes de relação de consumo, a polícia não detalhou quais foram cometidos.

Na operação, também são cumpridas medidas judiciais de suspensão da atividade da empresa investigada, cujo nome e ramo não foram divulgados, além da exclusão do site e de perfis da empresa nas redes sociais. As medidas foram expedidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.

A investigação, iniciada em janeiro de 2023, está sob a presidência das delegadas Viviane Santa Cruz, Ligia Cardoso e Sthephanie Almeida, respectivamente, Titular e Adjuntas da Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE).

Atuam na operação 20 policiais civis, entre delegados, gentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.

