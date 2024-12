A- A+

SAÚDE Doença desconhecida mata 143 pessoas na República Democrática do Congo OMS e Ministério da Saúde do país trabalham em conjunto para conter e identificar o diagnóstico

Autoridades locais confirmaram que uma doença desconhecida deixou 143 mortos ao longo de novembro na província de Kwango, no Sudoeste da República Democrática do Congo (RDC). As informações são da agência de notícias Reuters.

De acordo com a agência, Remy Saki, vice-governador da província de Kwango, e Apollinaire Yumba, ministro provincial da saúde, afirmaram nesta segunda-feira que as vítimas apresentaram sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre alta e fortes dores de cabeça, e que muitas morreram em suas próprias casas por falta de tratamento.





As autoridades afirmaram ainda que uma equipe médica foi enviada ao local para coletar amostras. Nesta terça-feira, um porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse à Reuters que o órgão foi alertado sobre a doença na última semana e que trabalha em conjunto com o Ministério da Saúde da RDC nas investigações.

Cephorien Manzanza, uma liderança local, falou à agência que a situação é extremamente preocupante e que o número de infectados continua a aumentar. Citou ainda que a região é uma área rural e, portanto, "há um problema com o fornecimento de medicamentos".

Segundo um epidemiologista local disse à Reuters, mulheres e crianças são as mais seriamente afetadas pelo surto da doença misteriosa.

