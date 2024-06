Drogas: PRF apreende cocaína, haxixe e maconha sintética em Caruaru

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteu um homem que portava porções de cocaína, haxixe e maconha sintética na noite de sexta-feira (21), na BR 104, em Caruaru, no Agreste pernambucano. As drogas estavam escondidas no interior de um carro e dentro do painel do veículo.

De acordo com a PRF, durante a abordagem a um Prisma com placas do Mercosul, a equipe sentiu um odor típico de maconha no interior do carro. Aos policiais, o motorista admitiu que havia fumado um cigarro de maconha durante a condução do veículo.

Ao realizar uma verificação no interior do carro, a equipe encontrou outros cigarros de maconha, papel de seda e um cachimbo, além de três papelotes de cocaína.

Após uma busca mais detalhada, os policiais localizaram dentro de uma meia, escondida por trás do painel do veículo, sete papelotes de haxixe e dez papelotes de maconha sintética com cores variadas.

Diante do flagrante, o motorista confirmou que fazia a entrega das substâncias. Ele foi encaminhado junto com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru e poderá responder por tráfico de drogas.

