A- A+

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS Transplante: PRF escolta padre de Garanhuns até Recife para realizar cirurgia Trajeto de Garanhuns até a Capital pernambucana precisou do apoio de policiais para chegar a tempo no hospital

Uma corrida contra o tempo após receber uma ligação há muito tempo esperada. O telefone de dom Mauro tocou nesta sexta-feira (21), informando que o Insituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip) havia recebido o rim do qual ele precisava para a realização do transplante.

Dom Mauro estava no Mosteiro de São Bento, localizado na cidade de Garanhuns, distante 228 km do Recife.

O religioso precisaria estar na unidade hospitalar até as 13h. Prevendo dificuldades no trajeto, dom Mauro contou com a ajuda do amigo Pedro Moura, que se prontificou a trazê-lo à Capital.

Para garantir que nada pudesse atrapalhar o trajeto, Pedro acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar a escolta do carro.

“Eu parei nos postos da PRF por onde passamos. E também liguei para o 191. Foi então que tive a feliz notícia de que uma equipe estaria no aguardando na BR-232, na chegada ao Recife, para nos escoltar até o hospital”, contou o Pedro.

Por volta das 12h20, paciente e PRF se encontraram no local combinado. No hospital, a equipe médica já aguardava na sala de cirurgia. O trajeto durou 23 minutos.

“Chegamos ao Imip por volta das 12h53. Para mim, parecia tudo cinematográfico. Era a ansiedade de chegar a tempo. Mas quando o vi sendo recebido pelos médicos, quando percebi que tinha dado certo, eu desabei”, contou Pedro, emocionado.

“E deu certo também porque pudemos contar com a PRF. Eu já tinha visto notícias de que os policias prestavam esse auxílio e confiei que com a gente não seria diferente”, completou.

Dom Mauro realizou o procedimento e segue em recuperação. Ele estava na fila de espera para transplante de rim desde 2020.

Veja também

São João São João: Previsão de fluxo tranquilo para quem vai para as praias do Litoral Sul de Pernambuco