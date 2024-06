A- A+

Transporte Metrô do Recife: Linha Centro é reaberta após quase 24 horas de paralisação De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, uma queda na rede aérea foi a responsável pelo problema

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, na tarde desta sexta (21), que a Linha Centro do Metrô do Recife está reaberta.

O local estava sem funcionar desde as 16h da última quinta (20) por conta de uma queda de energia elétrica após um transformador explodir.

O incidente aconteceu entre as Estações Barro e Coqueiral, e próximo à Estação Rodoviária, onde ocorreram duas quedas na rede energizada.

Com a falha no sistema, todas as rotas da Linha Centro estavam fora de operação. A Linha Sul não foi afetada pelo problema e funcionou normalmente.

Transtorno

Para os cidadãos que dependem do sistema, o cenário foi de instabilidade e estresse. Os estudantes Paulo Henrique e Rakelly Lemos estavam voltando para casa juntos quando se depararam com o metrô fechado.

“Agora, vamos precisar fazer um outro caminho, mais longo, que vai demorar cerca de 40 minutos a mais para chegar em casa”, explicou Rakelly.

A Linha Centro faz a conexão do Recife com Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, duas das mais populosas cidades da RMR. Com a falha no funcionamento, os passageiros que precisavam chegar em casa formaram longas filas nos terminais de ônibus.

Andréa Maria, secretária, esperou na fila mais de uma hora para conseguir pegar o ônibus. “É revoltante essa situação. Somos trabalhadores cansados, querendo voltar para casa e isso sempre acontece durante a semana, não é a primeira vez”, destacou.

