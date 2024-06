A- A+

TRANSPORTE Metrô do Recife: Linha Centro permanece fechada por problema na rede aérea Ramais Jaboatão e Camaragibe do Metrô do Recife tiveram o funcionamento interrompido na noite da quinta-feira (20)

A Linha Centro do Metrô do Recife permanece paralisada na manhã desta sexta-feira (21). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), não há previsão para retorno do serviço.

Os ramais Jaboatão e Camaragibe tiveram o funcionamento interrompido na tarde da quinta-feira (20), após um problema na rede aérea.

O incidente aconteceu entre as Estações Barro e Coqueiral, e próximo à Estação Rodoviária, onde ocorreram duas quedas na rede energizada.

Com a falha no sistema, toda a Linha Centro do Metrô do Recife, que conta com 18 estações entre os ramais Recife e Jaboatão, ficou sem funcionar.

Equipes de manutenção atuam para resolver o problema. "Devido à complexidade do ocorrido, não temos previsão de retorno", disse a CBTU.

