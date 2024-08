A- A+

VIOLÊNCIA Duas mulheres e uma criança são baleadas em rua no bairro da Cohab, Zona Sul do Recife Crime é investigado pela Polícia Civil como tripla tentativa de homicídio

Duas mulheres e uma criança de nove anos foram baleadas no meio da rua, no bairro da Cohab, Zona Sul do Recife. O crime aconteceu na quarta-feira (7), por volta das 11h40, na rua Soldado Virgílio Lúcio.

De acordo com a Polícia Civil, as três vítimas, de 43, 21 e nove anos, foram encontradas com perfurações de arma de fogo em via pública.

Elas foram socorridas por moradores para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Agentes do 19º Batalhão da Polícia Militar foram acionados por populares e fizeram rondas no local, mas não encontraram o autor do crime.

O caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, como tripla tentativa de homicídio. As investigações foram iniciadas para identificar o crimonoso e seguem até a conclusão do caso.

O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

