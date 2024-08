Vídeo de estudantes cheirando pó em banheiro de escola municipal de Gravatá é investigado pela PCPE

Um vídeo de estudantes cheirando pó em uma escola municipal de Gravatá, no Agreste, é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

O registro foi feito no banheiro da Escola Capitão José Primo, localizada na avenida Joaquim Didier, no Centro de Gravatá, e repercute nas redes sociais.

Nas imagens, duas adolescentes aparecem cheirando um tipo de pó, ainda não identificado.

A PCPE informou que já está tomando as providências cabíveis, por meio da Delegacia de Gravatá.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação de Gravatá tomou conhecimento do vídeo envolvendo duas estudantes da Escola Capitão José Primo.

"Estamos reunidos com a Polícia Militar, representantes do Conselho Tutelar, gestão da escola, psicólogo, assistente social e as famílias das adolescentes envolvidas para juntos providenciarmos os encaminhamentos necessários de proteção às adolescentes", informa a nota.