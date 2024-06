A- A+

Maceió Dupla suspeita de 10 homicídios e tráfico de drogas na RMR é presa em Maceió Presos eram alvos prioritários do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Dois homens investigados por 10 homicídios na Região Metropolitana do Recife, foram presos pela Polícia Civil de Alagoas em Maceió.

Os presos, ambos de 21 anos, que não tiveram nomes divulgados, eram alvos prioritários do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Eles foram localizados em uma residência no bairro Rio Novo, nessa quarta-feira (12).



“A investigação apontou que esses indivíduos comandavam o tráfico e lideravam organizações criminosas no Recife, com histórico de envolvimento em crimes violentos, especialmente homicídios”, destacou a Polícia Civil de Alagoas.

Contra um dos suspeitos existiam 10 mandados de prisão em aberto, sendo oito deles por homicídio e dois por roubo, porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

Já contra o segundo homem haviam dois mandados de prisão em aberto por homicídio, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco, que vai detalhar as prisões nesta quinta-feira (13), durante coletiva de imprensa.



