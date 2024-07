A- A+

FEMINICÍDIO "Ele queria pegá-la no dia do aniversário dela", diz irmã de mulher morta em casa de shows na RMR Corpo da vítima será enterrado em Chã de Alegria, Mata Sul de Pernambuco

Os familiares da técnica de enfermagem Maria do Carmo Oliveira, de 34 anos, compareceram à sede do Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, no Centro do Recife, para aguardar a liberação do corpo dela.

A mulher foi morta a tiros, na madrugada do último domingo (28), na Lounge Music, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido da vítima, o cabo da Polícia Militar de Pernambuco Lindinaldo Severino da Silva, de 39 anos.

Familiares revelaram que ele já teria perseguido a vítima em outra ocasião. Os dois foram casados por 14 anos, e teriam se separado desde dezembro de 2023.

No momento do crime, ele teria efetuado cinco disparos de arma de fogo, acertando três nela: no peito, na barriga e na perna.

Vítima tinha 34 anos | Foto: Cortesia

Segundo a irmã da vítima, a também técnica de enfermagem Maria do Socorro Almeida de Oliveira, de 31 anos, o homem pediu para se separar da então esposa, mas acreditava que ela iria atrás dele para reatar a união.

Como ela não fez isso, ele teria começado a persegui-la nas redes sociais.

“Maria comemorou o aniversário no dia 19 de julho. Ela saiu com as amigas e depois voltou para casa. Elas [as amigas] foram para um outro boteco. Quando chegaram lá, se depararam com ele, que perguntou por ‘Carminha’ [apelido da vítima]. Elas disseram que minha irmã estava em casa. Eu acho que ele queria pegá-la nesse momento, no dia do aniversário dela. Como ela estava em casa, ele não teve chance”, informou.

Socorro Almeida falou sobre a morte da irmã, Maria do Carmo | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Possibilidade de informante

Socorro acredita que alguém teria informado ao suspeito sobre a presença da vítima no Lounge Music, porque, embora ela costumasse divulgar os locais que ia, especificamente ontem, não havia registro na internet da presença dela ali.

“Alguém disse que ela estava no camarote vip, porque ele foi direto pra lá. Ele já foi certo para fazer isso. A família tinha uma relação boa com ele, mas, depois da separação, acabou o vínculo. Ela não falava sobre agressão para nós [familiares]”, comentou.

Crime aconteceu na Lounge Music | Foto: Google Street View

Tentativa contra amigos dela

No momento do crime, a vítima estava com amigos, sendo uma mulher, um homem e o filho desse casal. Quando o PM chegou ao local, teria pedido para dançar com ela, que rejeitou o convite.

“Quando Maria virou as costas, ele agarrou ela, pegando-a pelo pescoço e rendendo-a. O tiro foi em cima dela. Foi para matar mesmo. Ele ainda tentou atirar contra a amiga dela, que se escondeu no meio do povo e a bala pinou [falhou]”, observou.

A perícia encontrou no local cinco cartuchos e dois projéteis de pistola 380. Com ferimentos graves na cabeça, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

Depois foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife, onde ficou custodiado. Na frente da casa, vidros e garrafas quebradas ficaram espalhados pelo chão.

Briga por filhos e bens

Durante o momento em que estavam separados, ainda de acordo com Socorro, o ex-marido brigava com Maria pela posse de um apartamento que os dois haviam adquirido em Jaboatão dos Guararapes, há pelo menos 10 anos.

Ele também queria a guarda dos dois filhos: um adolescente, de 16 anos, e uma menina, de 3.

“Ela ficou morando nesse mesmo apartamento [em Jaboatão]. Ele que saiu de lá. Eu creio que ele queria o apartamento. Como eles tinham uma casa no interior [em Chã de Alegria, Mata Sul de Pernambuco], queria que ela ficasse com essa casa e ele com o apartamento de todo jeito”, pontuou.

Advertências por causa de união conturbada

Durante as conversas que teve com a irmã, Socorro disse que deu vários conselhos para que ela o deixasse e solicitasse à polícia uma medida protetiva, a fim de que tivesse o mínimo de segurança.

Embora acontecessem diversas confusões entre o casal, Maria do Socorro alegou que a irmã não reclamava de agressões físicas advindas de Lindinaldo.

“Eu dava conselhos, mas ela dizia que não tinha medo dele. Ela o enfrentava. Eles sempre discutiam, mas ela não relatava nada, a não ser dizer que não tinha medo. Dizia que não queria voltar de jeito nenhum”, complementou. “A gente quer justiça. Todos veem nas redes sociais que a minha irmã era feliz. Ela dizia que estava vivendo a melhor fase da vida e que ia criar os filhos. Estava atrás de outro trabalho, porque estava desempregada. O pensamento dela era voltado para os meninos. Minhas irmãs e eu ajudávamos ela, enquanto estava sem trabalhar, para pagar as contas e comprar lanches para os filhos”, finalizou.

Filhos desolados

O adolescente de 16 anos chama pela mãe o tempo todo, sentindo falta dela. Já a menina, de 3, não entende o que aconteceu.

Maria do Carmo Oliveira é a segunda filha mais nova de um total de sete irmãos. O pai dela morreu há 23 anos, de um ataque fulminante.

Sepultamento

O corpo foi liberado do IML, ainda na manhã desta segunda-feira (29). O velório e enterro da vítima estão programados para acontecer em Chã de Alegria, por volta das 16h30.

PCPE investiga caso

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco diz que a equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. “No local, o efetivo verificou que uma mulher havia sido atingida e socorrida para um hospital. O suspeito, um policial militar, foi agredido por algumas pessoas que estavam no local e levado à UPA da Imbiribeira e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, sob custódia”, diz o comunicado.

“Responsável pela investigação, a Polícia Civil de Pernambuco informa que prendeu em flagrante delito, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, na madrugada do dia 28/07, um homem de 39 anos. O autor foi autuado pelo feminicídio consumado da vítima, uma mulher de 34 anos, com perfurações de arma de fogo, em uma casa de shows em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. A arma foi apreendida e levada para o DHPP”, comunica a corporação.

A Corregedoria Geral da SDS já registrou a ocorrência e, após receber a documentação do flagrante, vai instaurar um processo disciplinar contra o militar.

Ainda segundo a PCPE, as investigações seguem até o total esclarecimento do caso.

O que diz a Lounge Music?

Em nota técnica, nas redes sociais, a casa de shows diz que está cooperando plenamente com a investigação policial para esclarecer todos os detalhes do incidente.

"Lembrando que a segurança dos nossos clientes e funcionários sempre foi e continuará sendo nossa prioridade. A casa tem uma revista segura na portaria, quem frequenta a casa sabe do cuidado, mas com relação aos policiais, os mesmos podem transitar, segundo a legislação, portando a arma em todo e qualquer ambiente. Lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos o nosso compromisso com um ambiente seguro para todos", finaliza o estabelecimento.

Onde buscar ajuda?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.

Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco:

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)

- Recife (1ª Delegacia de Policia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Policia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Policia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106

- Paulista (5ª Delegacia de Policia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Policia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Policia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Policia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Policia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Policia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Policia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138

