Em meio a obras, trânsito flui tranquilamente, no Cais de Santa Rita, nesta segunda (3)

O fluxo de trânsito é tranquilo, no Cais de Santa Rita, no centro do Recife, na manhã desta segunda-feira (3), primeiro dia útil após a interdição da pista Oeste da Avenida Martins de Barrros, feita às 10h do último sábado (1º). Não há pontos de retenção no local.

Feito para a construção do novo Centro de Convenções do Recife, o bloqueio deve durar dois meses, findando em agosto. Durante o período, agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local para orientar os condutores.

E agora? Como fica?

A partir de agora, a rota provisória, que vai funcionar até o fim das atividades no local, passará a ser feita pela Rua Cais de Santa Rita (pista do Mercado). Ela teve o sentido invertido em direção à Zona Sul.

O retorno, que antes poderia ser feito em frente ao futuro Novotel também ficará proibido, devido à interdição. O condutor que estiver seguindo no sentido Centro e deseja retornar à Zona Sul precisará seguir pela Avenida Martins de Barros, onde poderá ser feito o retorno pela Praça Dezessete, pela Rua Siqueira Campos ou pela Praça da República. Já os ônibus que trafegavam no sentido Zona Sul/Centro seguirão por trás do armazém para acessar o Terminal do Cais de Santa Rita.





Retorno da população

Segundo André Luiz, gestor de operações e fiscalização da CTTU, a alteração tem sido bem aceita pelos condutores e, mesmo durante a madrugada, equipes da autarquia têm feito rondas pelo local para auxiliar os motoristas.

“Pela nossa percepção, os motoristas aceitaram positivamente essa alteração e têm seguido nossa orientação e cobertura para dar mais fluidez a essa nova circulação”, explicou.

