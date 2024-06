A- A+

Região Metropolitana do Recife Empresário morto por fantasiado de papangu em Olinda foi confundido com informante da polícia Morte do empresário morto por fantasiado de papangu foi encomendada por uma facção criminosa

O empresário morto por um homem fantasiado de papangu, em Olinda, na Região Metropolitana, teve a morte encomendada por uma facção criminosa.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os traficantes achavam que Rafael Gonçalves Elihimas, de 34 anos, era informante da polícia.

O crime aconteceu no dia 11 de fevereiro, no domingo de Carnaval, em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, no bairro do Varadouro. Rafael era o dono do estabelecimento.

O atirador, de 24 anos, que usou uma fantasia de papangu, não fazia parte do grupo criminoso. À polícia, ele disse que trabalhava com transporte por aplicativo e conheceu o mandante do crime durante uma corrida.

"Eles conversaram e acabaram acertando [o homicídio]", informou o delegado Francisco Océlio, responsável pela investigação. Além do atirador, o mandante da morte, de 38 anos, também foi preso no último dia 14 de junho, no Rio de Janeiro.

O posto de gasolina de Rafael era usado como ponto de apoio por policiais que investigavam a quadrilha da comunidade do V8, no bairro do Varadouro.

Questionado sobre a motivação, o homem que atirou contra o empresário informou que os traficantes não passaram detalhes, mas disseram que o dono do posto de gasolina era "X9".

Segundo a Polícia Civil, a vítima, morta a tiros, não conhecia os traficantes e não passava informações para a polícia. Nove pessoas estariam envolvidas no crime.

Até o momento, cinco pessoas foram presas por envolvimento no crime. Outras três continuam foragidas e uma foi encontrada morta sete dias depois do assassinato de Rafael.

O empresário era casado e tinha dois filhos, uma menina de 10 anos e um bebê de quatro meses.

