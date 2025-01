A- A+

Rio de Janeiro Empresário pernambucano é preso em aeroporto do RJ por estupro de criança em voo que vinha de Miami Suspeito se aproximou da vítima com diálogos sobre jogos, assunto de interesse da criança

Um empresário pernambucano de 30 anos foi preso em flagrante no desembarque do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, suspeito de estuprar uma criança de 11 anos durante um voo que vinha de Miami, nos Estados Unidos.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Federal, o homem, de nome não divulgado, natural de Petrolina, no Sertão, se aproximou da vítima com diálogos sobre jogos, assunto de interesse da criança.

Após criar um ambiente de confiança, o suspeito teria praticado o estupro de vulnerável durante o voo, "sem o consentimento da vítima, para satisfazer seus desejos sexuais", segundo apontou a PF.

No momento em que estava afastada do agressor, a criança relatou o abuso a sua mãe. Durante o desembarque, agentes foram acionados e diligências foram efetuadas por policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão.

"Oitivas realizadas na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acompanhadas por profissionais habilitados, confirmaram os relatos da vítima e embasaram a prisão em flagrante do agressor", informou a PF.

Após o auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar até 20 anos de reclusão.

