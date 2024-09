Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério prorroga inscrições para cursos gratuitos

A- A+

A Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério (Ecom-BH), localizada na Zona Norte do Recife, prorrogou as inscrições para os cursos gratuitos de musicalização infantil (destinado a crianças de 7 a 12 anos) e capacitação musical (para jovens e adultos a partir de 16 anos) até o dia 25 de setembro.





Musicalização infantil

O curso de musicalização infantil tem duração de nove meses, com início previsto para o dia 5 de outubro e término para o final de maio.

A estrutura da capacitação prevê a organização de duas turmas: uma no período da manhã, das 09h às 11h, e outra à tarde, das 15h às 17h. As aulas são realizadas com atividades na segunda, quarta e sexta, e prevê uma prática coletiva aos sábados com flautas, das 16h às 18h.

As inscrições para este curso podem ser feitas através deste formulário.

Capacitação musical

Já a capacitação musical prevê aulas de Trompete, Percussão, Trombone, Saxofones e Tuba; e terá duração de cinco meses, com início previsto para 5 de outubro e término no final de março.

Para este curso, os interessados devem possuir seu próprio instrumento para participar, além de ter conhecimentos básicos de execução instrumental e leitura de partituras no mínimo em nível mediano.

As aulas acontecem nas segundas, terças, quintas e sextas, das 19h às 22h, e a prática de Conjunto/Orquestra acontece aos sábados, das 9h às 12h.

As inscrições para este curso podem ser feitas através deste formulário.

