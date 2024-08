Espaço Ciência promove Semana da História da Astronomia no Alto da Sé, em Olinda

A- A+

O Espaço Ciência dá início, nesta terça-feira (13), à Semana da História da Astronomia, um evento que promete levar o público a uma imersão no legado astronômico das cidades de Olinda e Recife. A programação, que é gratuita e aberta ao público, será realizada no Observatório do Alto da Sé, em Olinda, das 16h às 20h.

De acordo com o coordenador do Observatório, Cleiton Batista, o evento vai relembrar as construções e observações realizadas nas cidades desde o século XVII.

"É uma grande oportunidade do público conhecer a história da astronomia local, como também, conhecer os espaços públicos que remontam aos fatos que aqui ocorreram e ao que se realiza nos dias atuais”, afirma o coordenador, que destaca que "foi através do resgate histórico da astronomia no Estado, que hoje, Pernambuco possui uma lei que regulamenta a Semana Estadual de Astronomia no calendário do governo estadual."

Entre os destaques da programação, estão visitas a importantes marcos da astronomia na região, como o Observatório de Marcgrave, fundado em 1639, a Torre Malakoff, construída em 1853, e o Observatório Astronômico de Olinda, inaugurado em 1890.

Para mais informações, os interessados podem visitar o site oficial do Espaço Ciência ou acessar o perfil no Instagram.

Confira a programação completa:

13/08, das 18h às 20h - Observando o passado celeste de Recife e Olinda

Descrição: nesta atividade, o visitante poderá observar, através de projeções na área externa do observatório, as estrelas, constelações e demais objetos celestes que culminaram nas principais descobertas realizadas nas cidades irmãs durante o século XVII - XIX.

14/08, das 18h às 20h - Projeções de vídeos sobre a História da Astronomia de Pernambuco

Descrição: nesta atividade, será projetado vídeos que contam a história da Astronomia de Pernambuco através de encenações de personagens que participaram dos principais eventos astronômicos ocorridos no Estado.

15/08 às 17h - Visita ao Obelisco do Trânsito de Vênus de 1882

Descrição: na atividade, os visitantes farão uma visita ao obelisco do Trânsito de Vênus de 1882, localizado ao lado do antigo palácio dos Bispos, onde será conversado sobre o que foi o evento, quais as contribuições geradas, entre outras curiosidades que colocaram a cidade de Olinda no hall das cidades pioneiras em descobertas astronômicas.

16/08, das 18h às 20h - Descobrindo a História da Astronomia de Olinda em HQ

Descrição: na atividade será utilizado o produto educacional “Descobrindo a História da Astronomia de Olinda em HQ”, presente no repositório da UFRPE, para abordar os principais eventos “efemérides astronômicas” que foram visualizados no Alto da Sé, em Olinda.

Serviço:

Semana da História da Astronomia

Data: 14 a 16 de agosto

Horário: Das 16h às 20h

Local: Observatório do Alto da Sé

Veja também

ÔNIBUS DA GRANDE RECIFE Greve dos rodoviários: passageiros no TI da PE-15 relatam volta tranquila para a casa, à noite