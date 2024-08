A- A+

CARNAVAL Seminário no Recife debate o Carnaval em tempos de contemporaneidades e era digital Debate acontece a partir desta terça-feira (13) e segue até a quinta (15) na Fundaj do Derby

A partir desta terça-feira (13) até a quinta (15), o melhor Carnaval em linha reta do mundo, Recife, será a cidade anfitriã do "Seminário Nacional País do Carnaval", com programação que traz à tona, entre outras temáticas, a indústria cultural, a tradição no contraponto da contemporaneidade e a música momesca na era digital.



Realizado na Sala Aloísio Magalhães, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), do Derby, o encontro - aberto ao público, que pode realizar gratuitamente a inscrição no Sympla - visa explorar o Carnaval no novo milênio, em especial a festa em Pernambuco, tendo em vista mudanças sociais e culturais.



Gestores públicos, pesquisadores, produtores culturais e músicos de estados diversos, participam do seminário - realizado sob incentivo da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e da Prefeitura do Recife, além do apoio da Fundaj.

A curadoria é de Renato L e Silvana Meireles, e produção executiva de Janaína Guedes.

Tradição x Contemporaneidade

Já no primeiro dia do seminário, as folias de Salvador e do Rio de Janeiro serão debatdas sob o tema "Tradição x Contemporaneidade". Ficará a cargo do mestre em Cultura e Sociedade Zulu Araújo, além da presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, Rita Fernandes, ministrar o debate.



No dia seguinte, "Carnavais em Cidades Históricas" ganham ênfase em mesa formada pelo ex-secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto (MG), Chiquinho de Assis, e a ex-secretária de Cultura de Olinda, Márcia Souto.

Carnaval de Olinda | Crédito: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

O Carnaval do Recife também será tema de conversa, assim como os carnavais de São Paulo e de Belo Horizonte, sob a ótica da música na era digital.

Confira a programação:

Terça-feira 13

MESA 1, a partir das 16h: "Carnaval, da Festa da Comunidade à Indústria Cultural"

Mediação: Silvana Meireles

Palestrantes:

Paulo Cesar Miguez de Oliveira - economista, professor, mestre em Administração e doutor em Comunicação e Culturas Contemporâneas, ex-secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura e atual reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA);



Rita de Cássia Araújo - pesquisadora da Fundaj.

MESA 2, a partir das 19h: "Tradição e Contemporaneidade nos Carnavais de Salvador e Rio de Janeiro"

Mediação: Renato L

Palestrantes:

Zulu Araújo - mestre em Cultura e Sociedade, doutorando em Relações Internacionais/UFBA, ex-diretor e presidente da Fundação Cultural Palmares e ex-diretor geral da Fundação Pedro Calmon, da Secretaria de Cultura do Estado da Banhia;



Rita Fernandes - presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro.

Quarta-feira, 14

MESA 1, a partir das 14h: "Carnavais em Cidades Históricas: os casos de Olinda e Ouro Preto (MG)



Mediação Renato L

Palestrantes:

Chiquinho de Assis - pesquisador, produtor cultural, mesre em Musicologia Histórica, ex-secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto (MG); também atuou na Fundação da Associação do Carnaval das Cidades Históricas;



Márcia Souto - gestora cultural, ex-diretora geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, ex-presidente da Fundarpe, ex-secretária de Cultura de Olinda.



MESA 2, a partir das 19h: "O Carnaval do Recife no Novo Milênio"



Mediação: Silvana Meireles

Palestrantes:

Roberto Peixe - designer, ex-secretário de Cultura do Recife, ex-secretário nacional de Articulação Institucional do Ministério da Cultura e idealizador do Carnaval Multicultural;



Rafael Moura de Andrade - mestre em Antropologia, autor da dissertação "A Política Multicultural no Carnaval do Recife: a democratização, diversidade e descentralização".

Quinta-feira, 15

MESA 1, a partir das 16h: "Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua: casos São Paulo e Belo Horizonte"

Mediação: Silvana Meireles

Palestrantes:

Guilherme Varella - professor da UFBA, mestre e doutor em Direiro, ex-secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura e assessor técnico e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo; é também autor do livro "Direito à Folia: o direito ao Carnaval e à política pública do Carnaval de rua na cidade de São Paulo";

Bernardo Mata-Machado - historiador, cientista político, ator e diretor de teatro; autor do livro "Política Cultural: fundamentos"

18h: lançamento de livros e sessão de autógrafos



>>> "Direito à Folia: o direito ao Carnaval e à política pública do Carnaval de rua na cidade de São Paulo, de Guilherme Varella



>>> "Política Cultural: fundamentos", de Bernardo Mata-Machado



MESA 2, a partir das 19h: "Carnaval e Música na Era Digital"

Mediação: Renato L

Palestrantes:

Siba - músico e membro da Mestre Ambrósio; líder do grupo Fuloresta



Siba | Crédito: José de Holanda



Russo Passapusso - pesquisador, escritor, cantor e compositor; do BaianaSystem; fundador do Coletivo SounsSystem Ministério Público.

Russo Passapusso | Crédito: Pedro Soares

SERVIÇO

Seminário Nacional País do Carnaval

Quando: de terça (13) a quinta-feira (15)

Onde: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Derby - Rua Henrique Dias, 609, Derby

Acesso gratuito via inscrição no Sympla

Informações: @paisdocarnaval2024

Veja também

Adele Noivo de Adele teme pela saúde mental da cantora após pausa na música