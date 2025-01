A- A+

SAÚDE Estresse financeiro: veja como ele afeta sua saúde mental e cinco dicas de como lidar É possível encontrar estratégias para reduzir o impacto psicológico e físico que os problemas com as finanças podem causar

O estresse financeiro está nos afetando de muitas maneiras diferentes. Algumas pessoas estão lutando para pagar contas, alimentar a família ou manter um lugar para morar. Outras estão atendendo às suas necessidades básicas, mas estão usando suas economias para extras.

Mas entender e encontrar maneiras de reduzir nosso estresse financeiro – e seu impacto emocional sobre nós – pode ajudar a tornar esse momento desafiador um pouco mais fácil.

O que é estresse financeiro?

Se você está achando difícil cobrir suas despesas atuais ou está preocupado com suas finanças atuais ou futuras, você está sob estresse financeiro. Como outros tipos de estresse, o estresse financeiro tem dois componentes:

Dificuldade financeira objetiva: onde você não tem fundos suficientes para cobrir despesas ou dívidas necessárias; e

Percepções subjetivas sobre suas finanças atuais ou futuras, levando à preocupação e angústia.

Esses dois estão relacionados. Mas alguém pode ter problemas para cobrir suas despesas, ver isso como aceitável e não ficar excessivamente preocupado. Alternativamente, alguém pode estar razoavelmente seguro financeiramente, mas ainda se sentir bastante estressado com suas finanças.





Por que esse estresse surge?

Há uma ampla gama de fatores que podem influenciar seu nível atual de estresse financeiro. Isso inclui fatores contextuais e pessoais. Fatores contextuais são influências de nível social no cenário financeiro atual. Isso inclui taxas de crescimento econômico, desempenho de mercado, política governamental e política e distribuição de riqueza. Esses fatores podem variar entre culturas e países.

Fatores pessoais que contribuem para o estresse são únicos para cada pessoa. Por exemplo, características demográficas como idade, gênero, educação e grupo étnico podem influenciar o acesso de alguém a recursos financeiros.

Outros fatores pessoais que podem afetar o estresse financeiro são a educação e as práticas financeiras, traços de personalidade que influenciam o comportamento e as percepções e grandes eventos da vida com implicações financeiras (como casamento, ter um filho ou aposentadoria).

Os impactos na saúde podem ser graves

Altos níveis de estresse financeiro podem afetar o bem-estar das pessoas, aumentando os níveis de sofrimento psicológico, ansiedade e depressão. Uma revisão encontrou evidências claras de uma ligação entre estresse financeiro e depressão, e que o risco de depressão era maior para pessoas de baixa renda.

Uma grande pesquisa com adultos nos Estados Unidos também descobriu que maiores preocupações financeiras estavam associadas a mais sofrimento psicológico. Isso era especialmente o caso de pessoas que eram solteiras, desempregadas, tinham níveis de renda mais baixos e que eram inquilinas.

Portanto, pessoas que são mais vulneráveis financeiramente – em um sentido objetivo – também são mais propensas a sofrer efeitos psicológicos negativos devido ao estresse financeiro.

No entanto, a percepção da sua situação financeira também importa. Em um estudo com adultos mais velhos, incluindo australianos, não era apenas a situação financeira de alguém que estava ligada ao seu bem-estar, mas também o quão satisfeitas as pessoas estavam com sua riqueza.

Fatores estressantes financeiros graves, como ser forçado a vender sua casa se não conseguir pagar a hipoteca, podem afetar tanto a saúde psicológica quanto a física.

Embora não possamos mudar o cenário financeiro mais amplo ou alguns aspectos da nossa situação financeira, existem algumas maneiras simples de ajudar a reduzir o estresse financeiro e seus impactos.

1. Dê pequenos passos

Tente identificar elementos de suas finanças que você pode melhorar e agir em alguns deles, mesmo que sejam pequenos passos. Isso pode incluir criar e seguir um orçamento, cortar alguns custos extras, solicitar assistência financeira disponível, obter orçamentos para serviços públicos ou seguros mais acessíveis ou contemplar uma mudança de carreira. Mesmo pequenas mudanças podem melhorar seu estado financeiro ao longo do tempo. Tomar medidas em uma situação difícil pode melhorar o bem-estar, dando a você um maior senso de agência.

2. Ajuste sua perspectiva

Examine sua perspectiva. Você está frequentemente vendo os aspectos negativos da sua situação, mas ignorando os positivos? Você está se preocupando muito com catástrofes muito improváveis no futuro distante? Vale a pena verificar se suas percepções sobre sua situação financeira são precisas e equilibradas.

3. Não seja tão duro consigo mesmo

Seu estado financeiro não reflete seu valor como pessoa, e identificar-se demais com seu status financeiro pode levar a mais estresse. Dificuldades financeiras são o resultado de muitos fatores, dos quais apenas alguns estão sob seu controle. Lembrar a si mesmo que suas finanças não o definem como pessoa pode reduzir sentimentos de tristeza, vergonha ou culpa.

4. Cuide de si mesmo

É exaustivo lidar com o estresse financeiro contínuo. Então, concentre-se em estratégias de autocuidado e enfrentamento que o ajudaram com estressores passados. Isso pode significar tirar um tempo para relaxar, respirar fundo ou meditar, conversar com outras pessoas e fazer algumas coisas por diversão. Dar a si mesmo permissão para tirar esse tempo pode melhorar seu humor, perspectiva e bem-estar.

5. Peça ajuda

Se você estiver com dificuldades financeiras ou psicológicas, procure ajuda. Isso pode assumir a forma de aconselhamento financeiro ou assistência para reduzir dificuldades financeiras. Se você perceber que está se sentindo persistentemente deprimido, ansioso ou sem esperança, procure amigos ou familiares e obtenha ajuda de um profissional de saúde mental.

*Kristin Naragon-Gainey é professora associada da Escola de Ciências Psicológicas e diretora do Laboratório de Bem-Estar Emocional na Universidade da Austrália Ocidental.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

