EDUCAÇÃO Faculdade Senac Pernambuco abre vagas gratuitas para a terceira idade A Faculdade Senac Pernambuco, através do Programa Faculdade Aberta à Terceira Idade (Fati), está com vagas para pessoas com mais de 60 anos, e que tenham concluído o Ensino Médio

A Faculdade Senac Pernambuco está com vagas gratuitas abertas para a terceira idade, através do Programa Faculdade Aberta à Terceira Idade (Fati).

Pessoas com mais de 60 anos e que tenham concluído o Ensino Médio podem se inscrever no processo seletivo gratuitamente em uma das disciplinas que constam no edital.

Há ofertas no Recife e em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Ao todo, estão sendo oferecidas 55 vagas, distribuídas entre sete cursos de graduação nas duas unidades da faculdade em Pernambuco. Os interessados podem se inscrever no site do Senac.

Faculdade Senac Pernambuco

No Recife, os interessados podem fazer a inscrição em disciplinas dos cursos de Design de Moda, Estética e Cosmética, Logística, Marketing, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Comercial.

Já em Caruaru, há ofertas nos cursos de Design de Moda e Gastronomia.

O processo seletivo será em três etapas:

- Inscrição, com preenchimento do formulário no site;

- Envio de documentos digitalizados frente e verso (CPF, RG, comprovante de residência, ficha 19 e/ou certificado de conclusão do ensino médio);

- Entrevista com a coordenação do curso escolhido, de forma presencial ou remota.

Faculdade Aberta à Terceira Idade

O Fati tem como objetivo principal promover a integração e o desenvolvimento educacional, sociocultural e intergeracional da pessoa idosa em Pernambuco por meio de atividades, além de oferecer a chance de ampliar seus conhecimentos de forma gratuita.

O programa oferece suporte adequado aos participantes, incluindo recursos de acessibilidade e apoio pedagógico.

Para mais informações sobre o FATI, basta acessar o link ou procurar as unidades da Faculdade Senac nas duas cidades. O telefone disponível para contato é o (81) 3413.6666.

Confira o calendário do programa:

Inscrição e envio dos documentos – até 22/07/2024

Validação dos documentos recebidos – 23 a 25/07/2024

Confirmação dos aprovados para agendamento das entrevistas – 26/07/2024

Entrevistas – 27 a 31/07/2024

Publicação dos selecionados – 01/08/2024

Matrícula dos aprovados – 01 a 03/08/2024

Previsão de início das aulas – 05/08/2024

