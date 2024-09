A- A+

CELEBRAÇÃO Federação Espírita Pernambucana realiza Mostra em celebração aos 120 anos; confira programação Evento será realizado entre os dias 21 e 22 de setembro, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife

Em comemoração aos 120 anos da Federação Espírita Pernambucana (FEP), a Mostra Espírita, promovida pela instituição, será aberta nesta sexta-feira (20), às 18h. Em sua 33ª edição, a Mostra traz como tema “Federação Espírita Pernambucana e a vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo”.

Como expositores, estarão presentes no evento Alisson Guedes (PE), André Siqueira (DF), Marta Antunes (DF), Sandra Borba (RN) e Sócrates Donato (PE).

A agenda inclui, ainda, apresentações artísticas com os grupos de Teatro Itagiba, de Dança Lírios, Alvorada e o Coral Bezerra de Menezes - todos formados por integrantes da FEP -; Despertar, do Centro Espírita Irmã Angélica (CEIA); Iluminar, do Abrigo Espírita Batista de Carvalho (AEBC); Voz & Caridade, da União Espírita Kardecista da Mirueira (UNESKA); e Arte Espírita Renascer, do Grupo Espírita Luz do Caminho (GELC).

Neste sábado (21), a FEP promoverá, das 9h às 18h, a Mostrinha Espírita, direcionada às crianças com idade entre 5 e 11 anos. A programação conta com uma série de atividades lúdicas relacionadas ao tema central da Mostra.

Também neste sábado (21), das 14h às 21h, será realizada a Mostra Jovem, voltada para a juventude com idade entre 12 e 25 anos. A programação inclui oficinas e bate-papo com André Siqueira e Sandra Borba.

Com o intuito de promover a inclusão durante o evento, todas as palestras contarão com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Os ingressos para a Mostra ainda estão disponíveis no valor de R$ 90 e podem ser adquiridos na Livraria Léon Denis, localizada na Av. João de Barros, nº 1629, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, ou via Sympla.



Confira a programação completa da Mostra Espírita:

Sexta-feira (20)

18h00 às 18h30 – Momento artístico no pátio

19h00 às 19h30 – Momento artístico no auditório

19h30 às 20h30 – Palestra de abertura “Federação Espírita Pernambucana e a Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo”, com André Siqueira (DF)

Sábado (21)

08h30 às 09h00 – Momento artístico no auditório

09h00 às 10h30 – Palestra “Evangelho Segundo o Espiritismo: Esperança e Alegria”, com Marta Antunes (DF)

10h30 às 11h00 – Intervalo com apresentação musical na área do pátio

11h00 às 12h30 – Palestra “Evangelho Segundo o Espiritismo: Fé e Razão”, com André Siqueira (DF)

12h30 às 13h30 – Intervalo para almoço, com apresentação musical na área do pátio

13h30 às 14h00 – Momento artístico no auditório

14h00 às 15h30 – Palestra “Evangelho Segundo o Espiritismo: Solidariedade e Tolerância”, com Sandra Borba (RN)

15h30 às 16h00 – Intervalo com apresentação musical na área do pátio

16h00 às 17h30 – Palestra “Evangelho Segundo o Espiritismo: Consolo e Esclarecimento”, com Sócrates Donato (PE)

17h30 às 18h00 – Encerramento da programação do dia, com apresentação musical na área do pátio

Domingo (22)

08h30 às 09h00 – Momento artístico no auditório

09h00 às 10h30 – Palestra “Evangelho Segundo o Espiritismo: Amor, Justiça e Caridade”, com Alisson Guedes (PE)

10h30 às 11h00 – Intervalo com apresentação musical na área do pátio

11h00 às 12h30 – Painel expositivo “Federação Espírita Pernambucana e a Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo”, com a participação de todos os expositores e aberto para perguntas do público

12h30 – Encerramento com momento musical no pátio da FEP

Conheça os palestrantes:



– Alisson Guedes (PE): Trabalhador voluntário vinculado ao Grupo Espírita Francisco de Assis, e fundador da organização não governamental espírita Oásis de Dan.



– André Siqueira (DF): Coordenador Nacional da Área de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita Brasileira (FEB). Desde 1979, ele atua como evangelizador e coordenador de grupos de estudos sistematizados do Espiritismo.



– Marta Antunes (DF): Organizadora do Programa Evangelho Redivivo, da Federação Espírita Brasileira (FEB).



– Sandra Borba (RN): Educadora, evangelizadora, expositora, escritora espírita e trabalhadora voluntária da Federação Espírita Brasileira (FEB) e da Federação Espírita do Rio Grande do Norte (FERN).



– Sócrates Donato (PE): Fundador do Grupo Espírita de Petrolina (GESP), onde coordena a implantação de cursos, realiza palestras e dirige um grupo de desobsessão. Há mais de 20 anos assumiu a Secretaria Regional da Federação Espírita Pernambucana (FEP), em Petrolina. E, desde 2022, é coordenador adjunto do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da FEP, no Sertão.

