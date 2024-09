A- A+

EDUCAÇÃO Feira de Profissões orienta estudantes do Ensino Médio nesta terça-feira (24) Ação é gratuita e acontece na Estácio Recife

Na próxima terça-feira (24), estudantes do Ensino Médio de todas as escolas terão a oportunidade de experimentar e conhecer mais sobre o dia a dia das carreiras disponíveis no mercado de trabalho.

A experiência acontece durante o evento Viva Estácio, uma feira de profissões organizada pela instituição, que acontece das 9h às 12h e das 14h às 17h, no campus localizado na Av. Abdias de Carvalho, no bairro da Madalena, Zona Norte do Recife.

“O Viva Estácio tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma imersão na vivência do Ensino Superior e na experimentação das carreiras disponíveis no mercado. Além disso, ajudamos aqueles que ainda estão indecisos na escolha dos caminhos profissionais que desejam seguir, apresentando exemplos práticos”, afirma Paula Sabino, reitora da Estácio Recife.

O Viva Estácio é gratuito e as vagas são limitadas conforme a programação que acontecerá em cada campus. A inscrição pode ser realizada através do Sympla.

A iniciativa ainda contemplará as novas diretrizes do Novo Ensino Médio, que preveem que os estudantes tenham – além das disciplinas obrigatórias – atividades que os conectem a temas como empregabilidade e escolha vocacional.

Programação

Durante o evento, são esperados centenas de alunos de escolas públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife.

Na feira, professores da Estácio irão tirar dúvidas sobre os diferentes campos de atuação de cada profissão e guiar os estudantes em visitas nos laboratórios da faculdade. Além disso, serão realizadas atividades recreativas e relaxantes, bate-papos com ligas, atléticas e oficinas.





Veja também

Guerra no oriente médio Presidente do Irã acusa Israel de tentar ampliar o conflito no Oriente Médio